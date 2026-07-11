DS Automobiles presentó el nuevo DS N°7: un SUV premium con hasta 740 km de autonomía

La firma de posicionamiento premium DS Automobiles puso en marcha las jornadas de pruebas internacionales en ruta de su última creación: el nuevo DS N°7 . Este SUV presenta una longitud de 4,66 metros, una altura de 1,63 metros y una anchura de 1,90 metros, configurando una silueta de impronta escultórica sobre la arquitectura STLA Medium .

En el sector frontal, la marca dispone de dos ejecuciones para la parrilla del radiador: una terminación en tono negro o la variante tecnológica DS LUMINASCREEN, que genera una firma lumínica dinámica mediante trazos verticales que enmarcan el emblema corporativo retroiluminado. El trabajo en túnel de viento arrojó un destacado coeficiente aerodinámico de 0,26 Cx .

El interior fue estructurado para emular la experiencia de viaje de una cabina ejecutiva, priorizando el filtrado acústico mediante vidrios laminados. Los pasajeros delanteros disponen de butacas regulables con funciones de climatización, masajes y el dispositivo DS NECKWARMER, que difunde calor hacia la zona de la nuca. La artesanía de la casa francesa queda evidenciada en las guarniciones con relieve Clous de Paris, las costuras de punto de perla y las molduras en madera natural. El entorno digital incorpora una instrumentación de 10 pulgadas combinada con una pantalla central de 16 pulgadas asociada al sistema operativo DS IRIS SYSTEM 2.0 con inteligencia artificial.

En la sección posterior, las plazas traseras ganan espacio para la cabeza y luz natural mediante un techo panorámico de cristal con protección UV. Por su parte, el compartimento de carga ofrece un volumen general de 560 litros , provisto de un piso de dos niveles que asegura una superficie plana al abatir los respaldos.

El vehículo introduce la tecnología de amortiguación adaptativa DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, la cual escanea de forma continua el pavimento mediante una cámara frontal para ajustar la dureza de cada rueda de manera individual. El paquete de seguridad activa reúne 44 funciones de asistencia al conductor (ADAS), donde destacan el guiado semiautónomo de Nivel 2 DS DRIVE ASSIST 2.0, los faros adaptativos inteligentes DS PIXELVISION con un alcance de 520 metros y el escáner por cámara infrarroja DS NIGHT VISION para conducción nocturna.

DS Automobiles presentó el nuevo DS N°7 DS Automobiles

La división mecánica de DS Automobiles estructuró una gama con opciones de tracción delantera (FWD) o integral (AWD), ofreciendo tres alternativas puramente eléctricas (E-TENSE) provistas de función Boost:

E-TENSE FWD 230 CV: Emplea un acumulador de 73,7 kWh de capacidad útil que entrega una autonomía homologada de hasta 543 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

E-TENSE FWD Long Range 245 CV: Incorpora una batería de 97,2 kWh , logrando una autonomía combinada WLTP de hasta 740 kilómetros . Admite potencias de recarga de hasta 160 kW, completando el paso del 20% al 80% en 27 minutos.

E-TENSE AWD Long Range 350 CV: Variante de tracción integral que eroga una autonomía de hasta 679 kilómetros.

Para cubrir las demandas de transición, el catálogo se completa con el DS N°7 HYBRID de 145 CV. Este conjunto combina una planta motriz turboalimentada de tres cilindros y 1,2 litros con un impulsor eléctrico de 28 CV integrado en la transmisión automática de doble embrague y seis marchas. Esta arquitectura autorrecargable permite realizar hasta el 50% de los recorridos urbanos en modo cero emisiones, homologando un consumo promedio de 5,3 litros cada 100 kilómetros.

Los precios de salida sugeridos para el mercado europeo se establecieron a partir de los 46.000 € para la variante híbrida y desde los 49.400 € para las opciones 100% eléctricas.