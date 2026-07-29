Así es la Edición Final del Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+

Desde su lanzamiento, el Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ ha cautivado aficionados de todo el mundo. Con su motor M139 , ostenta el motor turbo de cuatro cilindros de producción en serie más potente del mundo hasta la fecha, estableciendo un nuevo estándar de alto rendimiento en el segmento de los compactos.

Ahora, la marca presenta su Edición Final , una versión que corona la trayectoria del modelo con detalles exclusivos de diseño, tanto en el exterior como en el interior.

La "Edición Final" está disponible con una selección de acabados de pintura MANUFAKTUR gris montaña magno o negro noche, y manijas de puerta cromadas oscuras. Otras características llamativas de esta versión incluyen llantas forjadas AMG de 19 pulgadas en negro mate con diseño de radios cruzados y tapas de buje específicas de la edición con el logotipo AMG en amarillo. A juego con el color de las llantas, las pinzas de freno del sistema de frenado de alto rendimiento AMG están pintadas en negro brillante y lucen la inscripción " AMG " en blanco.

Un detalle refinado es la tapa del depósito de combustible cromada en plata, que también presenta la inscripción "AMG" y elementos de diseño en negro. Opcionalmente, las puertas delanteras pueden estar decoradas con un gran logotipo "45 S" en amarillo y negro con contorno blanco, y las carcasas de los retrovisores exteriores presentan un patrón de diamante específico de AMG en negro con contorno amarillo. Detalles adicionales en amarillo completan su impactante apariencia.

La "Edición Final" incluye el paquete AMG Night , con elementos exteriores como las carcasas de los retrovisores y las molduras en negro brillante. Junto con los embellecedores de los tubos de escape en cromo oscuro, esto crea transiciones armoniosas. También se incluye el paquete AMG Night II , que comprende detalles de diseño de alta calidad como los soportes de la parrilla del radiador y la denominación del modelo en cromo oscuro.

Un aspecto aún más dinámico con el paquete aerodinámico AMG

El paquete aerodinámico AMG está disponible como opción para la "Edición Final". Los componentes, desarrollados en el túnel de viento, le dan a este modelo de edición especial una auténtica apariencia de circuito y mejoran la estabilidad de conducción a altas velocidades. Entre sus elementos se destacan:

Faldón delantero con divisor frontal ampliado y aletas adicionales en negro brillante

Spoiler de techo en negro brillante

Bordes de separación de flujo lateral alrededor de las salidas de aire ópticas del faldón trasero en negro brillante

Lámina difusora en negro brillante

El interior también luce el sello distintivo de la "Edición Final": los asientos AMG Performance están tapizados en una combinación de cuero sintético ARTICO y microfibra MICROCUT en color negro. Las costuras amarillas de contraste en los asientos y los paneles de las puertas aportan un toque llamativo, al igual que los emblemas "45 S" bordados en los reposacabezas delanteros. Un emblema "45 S Final Edition" en la consola central subraya el carácter exclusivo de esta edición.

Entre los detalles interiores destacan el volante AMG Performance en cuero Nappa y microfibra MICROCUT con pespuntes amarillos, así como los elementos de aluminio con el patrón AMG y el logotipo AMG amarillo. Los umbrales de las puertas AMG negros con el diseño del patrón AMG y el logotipo AMG amarillo brillante demuestran una atención al detalle excepcional. Las alfombrillas AMG con la inscripción "45 S" y pespuntes amarillos completan las mejoras interiores.

Con su motor de cuatro cilindros de alto rendimiento, tracción integral inteligente, dinámica de conducción propia de un deportivo y diseño específico de AMG, el A 45 S 4MATIC+ se ganó una fiel clientela. Su motor turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros, ensamblado en la fábrica de motores de Affalterbach según el principio de "Un hombre, un motor", entrega 310 kW (421 HP). Este deportivo compacto acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 270 km/h. Más allá de sus impresionantes cifras de rendimiento, el motor turbo de cuatro cilindros destaca por su respuesta instantánea y su elevado par máximo de 500 Nm.

La transmisión de doble embrague AMG SPEEDSHIFT DCT-8G de ocho velocidades garantiza una entrega de potencia perfecta en cualquier situación de conducción y cambios de marcha ultrarrápidos. La tracción integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable, con AMG TORQUE CONTROL, que distribuye selectivamente la potencia al eje trasero, también contribuye significativamente a la experiencia de conducción dinámica.