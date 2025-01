El sentido lamento de Adam Bareiro al despedirse de River para ir a Qatar: "Siento tristeza porque..."

El de Adam Bareiro fue sin dudas uno de los fichajes que menos cumplió las expectativas en River Plate. Llegado a pedido de Martín Demichelis a mediados de 2024, venía con la chapa de ser goleador y figura en San Lorenzo. Sin embargo, no pudo acomodare ni con el primer cuerpo técnico ni con el de Marcelo Gallardo. En el semestre que estuvo, jugó apenas unos 567 minutos repartidos en 16 partidos, en los que no convirtió goles ni dio asistencias.

Con poca consideración tanto por parte del Muñeco como de los hinchas, se esperaba que saliera en este mercado de pases. Finalmente apareció un club interesado: el Al-Rayyan de Qatar, que se lo llevará a préstamo con cargo y con opción de compra, lo que tuvo el visto bueno tanto del jugador como del cuadro de Núñez. Además, esto le libera al Millonario un importante cupo de extranjero.

La despedida de Adam Bareiro de River

A un día de confirmarse este traspaso, este domingo el delantero paraguayo de 28 años se despidió del equipo, y no pudo evitar expresar su angustia por su paso fallido: "Siento tristeza porque me toca irme rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. El mercado en el que yo llegué fue muy movido y se peleó bastante para que venga. Obviamente hubo cambios en el transcurso que me hacen tomar esta decisión", se lamentó ante el micrófono de ESPN.

"Me costó mucho la decisión de venir a River. Estuve poco tiempo, pero parece que hayan pasado años por la afinidad con mis compañeros, con todos adentro del club. Es una institución muy linda, que te exige mucho. Es muy pesado, no es para muchos estar en el club", agregó a continuación, a modo de análisis de lo que fueron sus seis meses allí.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para con River", se encargó además de destacar. Finalmente, envió un último mensaje de despedida, en el que dejó en claro que no guarda rencores ni ningún aspecto negativo de su paso por el club: "Ahora desde la distancia le voy a desear lo mejor a este grupo lindo", concluyó Bareiro.