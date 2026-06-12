Mazazo para Ghana: una figura se perderá el debut ante Panamá porque Canadá le rechazó la visa

Thomas Partey, mediocampista de Ghana, fue impedido de ingresar al país anfitrión del partido debut y quedó desafectado para el estreno mundialista.

Golpe inesperado para Ghana en la previa del Mundial. Una de sus figuras no podrá jugar el debut.

La selección de Ghana recibió una noticia inesperada a pocos días de su estreno en el Mundial 2026. Thomas Partey, uno de los futbolistas más importantes del plantel, no podrá disputar el partido frente a Panamá luego de que el Gobierno de Canadá rechazara su solicitud de visado.

La situación fue confirmada por la FIFA mediante un comunicado oficial. El organismo explicó que el mediocampista no podrá trasladarse desde la concentración ghanesa en Boston hasta Toronto, sede del encuentro programado para el próximo 17 de junio por la primera fecha de la fase de grupos.

El motivo por el que Canadá le denegó la visa a Partey Gianni Infantino, habla durante una rueda de prensa este miércoles en México Infantino y la FIFA se mostraron al margen de las decisiones de los procesos migratorios de cada país. EFE Desde la entidad rectora del fútbol mundial remarcaron que los procesos migratorios son responsabilidad exclusiva de cada país anfitrión y que la FIFA no interviene en las decisiones relacionadas con el otorgamiento o rechazo de visas para los participantes del torneo.

Aunque las autoridades canadienses no brindaron explicaciones públicas, distintos medios locales vincularon la medida con la situación judicial que atraviesa el futbolista. Partey, actualmente en Villarreal, enfrenta en Inglaterra siete cargos por presunta violación y uno por agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres. El jugador se declaró inocente y aguarda el inicio del juicio.