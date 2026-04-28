Un Boca en alza visita a Cruzeiro buscando encaminar la clasificación a octavos: hora y TV

El Boca de Claudio Úbeda, que no pierde hace 14 partidos y tiene puntaje ideal en la Libertadores, juega en Belo Horizonte ante el rival más duro del Grupo D.

Boca Juniors visitará este martes a Cruzeiro de Brasil, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en busca de un triunfo que lo deje con un pie y medio en la próxima instancia.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estádio Governador Magalhães Pinto y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

El gran presente que atraviesa el Boca de Úbeda El Xeneize llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional. En la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran en el Grupo D producto de los triunfos 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador. Es por esto que, en caso de sumar nuevamente de a tres en Belo Horizonte, quedarán muy cerca de sellar la clasificación a octavos de final.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca ya está adentro de los playoffs -lo logró con una fecha de anticipación- y además viene de golear 4-0 como visitante a Defensa y Justicia, para extender así su invicto a 14 partidos.

Boca triunfo vs Defensa y Justicia Leandro Paredes Boca viene de golear a Defensa con un equipo alternativo y llega descansado a la tercera fecha de la Copa. Fotobaires