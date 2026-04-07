El FMI, el Banco Mundial y la AIE analizarán acciones ante "la peor crisis petrolera de la historia"

A más de 45 días del inicio de la guerra en Medio Oriente , la disparada del precio del petróleo a más de 110 dólares el barril llevó a las principales instituciones económicas del mundo a intentar una respuesta ante la crisis energética, considerada la más grave que se tenga memoria.

Los líderes del Fondo Monetario Internacional (FMI) , el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía se reunirán el próximo lunes para discutir el curso de acción, en una apuesta a la cooperación internacional, y descontando un fuerte impacto en la economía global por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esta crisis energética exige la colaboración de todos y la cooperación internacional", señaló Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE en la plataforma X, destacando la necesidad de que las tres instituciones apoyen a los gobiernos de todo el mundo ante las consecuencias económicas de la guerra, señaló la agencia Reuters.

En una reciente declaración al diario francés Le Figaro, Birol consideró que la actual crisis del petróleo y el gas, desencadenada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz , es "más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas". Esto la pondría en lo más alto del podio y la crisis más grave petrolera de la historia.

La semana pasada el propio Fatih Birol, la directora gerente del FMI , Kristalina Georgieva, y el director gerente del Banco Mundial , Ajay Banga, consensuaron crear un grupo de coordinación, con el fin de ayudar a afrontar la crisis energética, que ya ha provocado fuerte escasez de suministro en las principales economías, y creciente demanda alternativa en el mercado energético mundial.

Aunque todavía no hay precisiones, la respuesta podría incluir asesoramiento político específico, la evaluación de las posibles necesidades de financiación y la prestación de apoyo, incluso mediante financiación a bajo interés o tasa cero, a la vez que instrumentos de reducción de riesgos aún por especificar, sugirieron.

Abrir el estrecho de Ormuz

Esta iniciativa se conoce el mismo día en que el presidente de Estados Unidos Donald Trump fijó como ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazando al país persa con que "toda una civilización perecerá esta noche" si Teherán no las exigencias de Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz es la antigua vía marítima internacional por donde hasta el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero pasaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado de todo el mundo.