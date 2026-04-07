Independencia económica: una persona joven necesita alrededor de $3,5 millones por mes para irse a vivir sólo

La independencia económica para una persona joven no es tarea fácil en la Argentina por la brecha entre los ingresos promedio y el costo de vida. Para mensurar el nivel de gasto que necesita un individuo de entre 20 y 30 años para ir vivir sólo, la consultora Focus Market elaboró una “ Canasta Joven ” que arrojó como resultado un total de $3.543.626 mensuales , combinando gastos imprescindibles con consumos asociados a la vida urbana actual.

El estudio señala que “independizarse dejó de ser un paso natural en la transición hacia la adultez para convertirse en un desafío económico”, en un contexto donde “la informalidad laboral, el aumento de los alquileres y de los servicios, junto con ingresos que no acompañan ese ritmo, funcionan como barreras estructurales”.

El cálculo parte de un piso de gastos básicos que alcanza los $2.085.853 mensuales . Este conjunto incluye vivienda, alimentos, salud, transporte, educación pública, conectividad y actividad física . Sin embargo, al incorporar consumos variables u opcionales —como educación privada, entretenimiento, tecnología o esparcimiento— el monto total se incrementa en $1.457.773 adicionales, llevando la canasta al nivel más alto.

Dentro de los gastos imprescindibles, la vivienda concentra el mayor peso. El alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires implica un costo mensual de $912.038, considerando alquiler, expensas, servicios y el prorrateo del depósito. En este punto, el informe advierte sobre las dificultades de acceso: “Una de las principales barreras estructurales es la informalidad laboral, que limita el acceso al mercado de alquileres. Para firmar un contrato es habitual que se exijan recibos de sueldo y una garantía propietaria”.

El consumo cotidiano también representa un componente central. La categoría de alimentos, bebidas, higiene y limpieza asciende a $466.299 mensuales , con una estimación que amplía el alcance de la canasta básica tradicional al incorporar hábitos urbanos como consumo fuera del hogar, productos procesados y bebidas.

En materia de salud, el informe contempla un plan básico de medicina prepaga con un costo de $238.377 mensuales, además de $50.000 en medicamentos. Este punto vuelve a estar atravesado por la situación laboral: quienes no cuentan con empleo formal deben optar entre el sistema público o asumir el costo del sector privado.

El transporte demanda $143.123 mensuales, combinando transporte público y servicios particulares, mientras que los servicios de conectividad —internet, telefonía móvil y cable— superan los $200.000 mensuales. A esto se suman gastos educativos y de formación, incluso en escenarios de educación pública.

El mayor salto se observa en los consumos variables. Allí se incluyen gastos en salud mental, plataformas de streaming, herramientas digitales, actividades deportivas, salidas culturales y vacaciones. Este conjunto suma $1.457.773 mensuales, lo que evidencia el peso de los consumos asociados al desarrollo personal y social.

El costo de la independencia económica

Sobre este punto, Damián Di Pace, director de la consultora, advirtió: “La magnitud de esta brecha permite dimensionar por qué la independencia económica se vuelve cada vez más difícil para una parte importante de los jóvenes. La combinación de ingresos inestables configura un escenario en el que incluso quienes trabajan encuentran dificultades para sostener un proyecto de vida autónomo”.

El especialista agregó que “mejorar esta situación requiere abordar de manera simultánea varios problemas estructurales”, entre ellos la formalización del empleo joven y el acceso a la vivienda. Y concluyó: “Sin cambios estructurales en estos aspectos, la independencia seguirá postergándose y el hogar familiar continuará siendo para muchos jóvenes la única alternativa posible”.