Irán lanzó su plan de 10 puntos y el frente nuclear aparece como el mayor obstáculo

Irán fijó las condiciones con las que pretende encarar la próxima etapa de negociaciones con Estados Unidos para intentar cerrar el conflicto abierto en las últimas semanas. Después de que Donald Trump hablara de una instancia "muy avanzada" para alcanzar un acuerdo, desde Teherán difundieron un plan de diez puntos que, según las autoridades iraníes, debe servir como base exclusiva de las conversaciones previstas en Islamabad.

La propuesta retoma varios reclamos que Irán ya sostenía antes del estallido de la guerra, pero ahora los ordena en un solo paquete. El texto combina exigencias vinculadas al frente militar, pedidos de alivio económico y definiciones sobre el programa nuclear iraní, en un movimiento con el que la República Islámica busca llegar a la negociación con una hoja de ruta propia y no bajo las condiciones redactadas por Washington.

Uno de los ejes centrales del plan de Irán es el freno total de las hostilidades. Allí se incluye no solo el cese de ataques contra territorio iraní, sino también el final de las agresiones contra los grupos aliados de Teherán en la región. En la misma línea, el documento exige la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses, la prohibición de lanzar operaciones desde bases militares cercanas y la renuncia a nuevos despliegues ofensivos .

Otro bloque del plan de Irán está ligado al impacto económico y estratégico de la guerra. Teherán pide el levantamiento de todas las sanciones, incluidas las primarias, las secundarias y las impulsadas en el marco de la ONU. Además, reclama la creación de un fondo financiero para compensar los daños sufridos durante el conflicto. A eso suma una regulación temporal del tránsito por el estrecho de Ormuz, con paso diario limitado de buques bajo supervisión iraní durante dos semanas .

En el capítulo nuclear aparece uno de los puntos más sensibles. Irán plantea como compromiso no fabricar armas nucleares, pero al mismo tiempo exige que Estados Unidos reconozca su derecho a enriquecer uranio y que cualquier discusión se limite al nivel de ese enriquecimiento. El paquete también incorpora la posibilidad de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con otros países de la región, siempre en función de los intereses iraníes.

El décimo punto apunta a blindar políticamente el eventual acuerdo. Irán reclama que se cierren todas las resoluciones abiertas en la Junta de Gobernadores del OIEA y en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que los compromisos asumidos queden respaldados en una resolución formal de Naciones Unidas. Según las autoridades iraníes, las conversaciones comenzarán el viernes 10 de abril en Islamabad y podrían extenderse durante dos semanas, con opción de alargarse si ambas partes coinciden.

Los 10 puntos del plan de Irán

Cese total de cualquier agresión contra Irán y sus grupos aliados en la región. Retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos y prohibición de ataques desde bases militares contra Irán. Tránsito limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo control y supervisión iraní. Levantamiento de todas las sanciones contra Irán, incluidas las primarias, secundarias y las impulsadas por la ONU. Creación de un fondo de inversión y compensación por los daños sufridos. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel permitido. Aceptación de acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan atacado a los grupos aliados de Teherán. Cierre de las resoluciones pendientes en el OIEA y el Consejo de Seguridad, con respaldo final en una resolución oficial de la ONU.

La propuesta de Irán que más tensión genera

La propuesta que más ruido hace dentro de este plan de Irán es, justamente, la vinculada al enriquecimiento de uranio. Ese punto aparece como uno de los más delicados porque toca una de las causas de fondo de la guerra: la negativa de Estados Unidos y sus aliados a aceptar que Teherán mantenga ese desarrollo nuclear. Aunque Irán ofrece no fabricar armas atómicas, al mismo tiempo reclama que se le reconozca el derecho a enriquecer uranio y que la discusión pase solo por el nivel autorizado.

En ese equilibrio entre límite y reconocimiento, la República Islámica intenta sostener una actividad que Washington buscaba recortar de manera mucho más drástica. Por eso, más allá del resto de las exigencias militares, económicas y diplomáticas, ese apartado asoma como el punto más sensible de toda la negociación.