Qué significa "TACO", el apodo que volvió a perseguir a Trump en plena crisis con Irán

En Washington, en los mercados y en las redes, la palabra ya circula como una clave política. TACO volvió a instalarse alrededor de Donald Trump en uno de sus momentos más delicados: la escalada con Irán . La sigla resume una crítica cada vez más repetida entre analistas e inversores: que el presidente sube la apuesta con amenazas extremas, sacude el tablero y después retrocede, patea los plazos o abre una salida negociada.

El apodo viene de “ Trump Always Chickens Out”, algo así como “Trump siempre se echa atrás”, y aunque empezó a usarse por sus vaivenes en materia comercial, en las últimas horas reapareció con fuerza tras su ultimátum a Teherán y la posterior tregua de dos semanas anunciada por la Casa Blanca.

El término no salió de una campaña opositora ni de un laboratorio de memes. Empezó a circular en Wall Street cuando operadores y analistas detectaron un patrón en Trump: declaraciones altisonantes, sacudón financiero y, poco después, una marcha atrás parcial o un giro hacia la negociación. Reuters y AP recogieron ese uso en 2025, cuando la expresión se asociaba a la guerra comercial y a las correcciones de rumbo del presidente frente a la presión económica. Con el tiempo, “ TACO ” dejó de ser una simple ironía bursátil para convertirse en una forma de leer su estilo político: tensión máxima en el discurso, ambigüedad en la ejecución.

Ese esquema reapareció en la crisis más reciente. Trump endureció su posición frente a Irán, lanzó advertencias de enorme impacto y fijó un plazo para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz. La amenaza incluía ataques sobre infraestructura iraní si no había respuesta. El tono fue tan extremo que generó alarma diplomática y también nerviosismo financiero.

Pero cuando el reloj se acercaba al límite, el presidente anunció una suspensión de dos semanas de los bombardeos y presentó esa pausa como parte de una ventana para seguir negociando. Reuters y AP describieron ese giro como una reversión brusca: del lenguaje de la aniquilación a una tregua temporal montada sobre una propuesta iraní que Washington consideró “trabajable”.

El resultado fue inmediato. Los mercados, que venían operando bajo la hipótesis de una escalada mayor, reaccionaron con alivio apenas se conoció el freno. El petróleo cayó con fuerza y las bolsas repuntaron, una señal de que los inversores ya no miran solo lo que Trump dice, sino también la posibilidad de que vuelva a recalcular en el último minuto. Reuters incluso habló de otro “TACO moment” al describir ese escenario: la percepción de que el presidente amenaza al máximo, pero evita el choque definitivo cuando el costo económico o geopolítico empieza a escalar demasiado.

Más que una burla, una señal de desgaste

Por eso el apodo dejó de ser apenas una cargada de redes. Hoy funciona también como termómetro de credibilidad. El problema para Trump no es solo que lo ridiculicen; es que esa lectura empieza a condicionar decisiones reales. Si los actores económicos, diplomáticos y militares descuentan que sus amenazas pueden terminar en una nueva pausa, el poder disuasivo de esas advertencias se erosiona. Y si, en cambio, una vez decide avanzar de verdad, lo hará con una parte del mundo dudando hasta el último instante de si va en serio. Ese desajuste entre palabra y acción es el que vuelve más delicado el momento político.

Con las elecciones de medio mandato en el horizonte y un conflicto que sigue abierto pese a la tregua, la discusión ya no pasa solo por el apodo. Lo que está en juego es cuánto peso conservan las amenazas de la Casa Blanca cuando el propio historial reciente alimenta el escepticismo. “TACO”, en ese sentido, no resume solo una burla contra Trump. Resume una duda más profunda: si su estrategia de intimidación todavía asusta o si ya empezó a leerse, dentro y fuera de Estados Unidos, como una fórmula cada vez menos eficaz.