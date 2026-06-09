El papa León XIV y Bad Bunny se reunieron en Madrid: los detalles del encuentro

La prensa española reveló que el sumo pontífice mantuvo un encuentro privado con Bad Bunny, luego de sus shows en Madrid.

Desde hace una semana, Bad Bunny se encuentra en Madrid en el marco de Debí Tirar Más Fotos World Tour, la exitosa gira internacional con la que el artista puertorriqueño está presentando los temas de su último álbum en las ciudades más importantes del mundo.

Sin dudas, la capital española fue una de las predilectas por el cantante más escuchado de Spotify, para realizar una seguidilla de shows híper convocantes. Es que, hasta la fecha, Benito Antonio Martínez Ocasio llevó a cabo seis de los diez shows que tiene programados en Madrid. En ese marco, se lo vio al cantante boricua, también, disfrutando y paseando a lo largo de la ciudad en sus momentos de descanso.

Papa León XIV El papa León recibió al artista en una audiencia privada y, tras ello, viajó a Barcelona. EFE En ese contexto, este martes trascendió que Bad Bunny tuvo un encuentro privado con el papa León XIV, durante su estadía en Madrid. Según reveló la cadena española RTVE, el sumo pontífice recibió al cantante en una audiencia privada en el Santiago Bernabéu -el estadio del Real Madrid- el lunes 8 de junio.

Así fue el encuentro entre Bad Bunny y el papa León XIV en Madrid Según trascendió, el Papa recibió al artista junto con su familia y otras personas cercanas en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, se trató de una audiencia privada tras la cual el representante de la Iglesia Católica saludó brevemente a Bad Bunny y sus familiares antes de irse del estadio.