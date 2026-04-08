Qué se sabe del acuerdo alcanzado por EE.UU. e Irán para un alto el fuego de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz

Tras horas en las que el mundo estuvo en vilo por la amenaza de Donald Trump de que "una civilización entera" moriría en la noche de este martes, EE.UU. e Irán anunciaron un acuerdo temporal de alto el fuego, mediado por Pakistán .

El presidente estadounidense anunció el acuerdo a través de una publicación en su red social Truth Social en la que informaba que aceptó "suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de dos semanas".

El acuerdo, señaló Trump, estaba sujeto a que Irán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz, que ha sido el meollo del conflicto en las últimas semanas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó minutos después que Irán aceptaría el acuerdo de alto el fuego y reabriría el estrecho "si se detienen los ataques".

"Por un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz", aclaró Araghchi.

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán están siendo mediadas por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

"Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO", escribió Sharif.

E informó que las delegaciones de ambas partes están invitadas a Islamabad este viernes para continuar las negociaciones y llegar a un acuerdo definitivo.

El mensaje de Sharif llegó apenas 10 minutos antes de que se cumpliera el plazo máximo para llegar a un acuerdo que había establecido Trump.

De no haberse logrado el acuerdo, Trump había amenazado con una enorme destrucción de la infraestructura civil en Irán, incluyendo puentes y centrales eléctricas.

En las horas posteriores al anuncio del acuerdo, no hubo ningún anuncio por parte de Israel, que lanzó coordinadamente con EE.UU. la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero. No está claro si el primer ministro Benjamín Netanyahu participó en el acuerdo anunciado este martes.

Esto es lo que se sabe sobre el acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán.

Anadolu vía Getty Images El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha fungido como mediador entre EE.UU. e Irán.

Un plan de 10 puntos y las negociaciones venideras

En su publicación en Truth Social, Trump informó que había recibido "una propuesta de 10 puntos por parte de Irán", que consideró "una base viable sobre la cual negociar".

Aunque no dio más detalles sobre el contenido de esos 10 puntos, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán afirmó en un comunicado que Estados Unidos acordó lo siguiente:

Garantía de no repetir su "agresión" contra Irán

La continuación del control iraní sobre el estrecho de Ormuz

La aceptación del enriquecimiento [de uranio]

El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias

La derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad [de la ONU] y del Organismo Internacional de Energía Atómica

El pago de una indemnización a Irán

La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región

El cese de la guerra en todos los frentes, incluyendo la lucha contra la "resistencia islámica de Líbano"

Según Pakistán, los diálogos entre EE.UU. e Irán comenzarán en Islamabad el próximo viernes.

No va a ser una negociación fácil, explica la corresponsal en Washington del servicio persa de la BBC, Khashayar Joneidi, puesto que la confianza entre las partes está muy debilitada.

Han negociado en dos ocasiones durante el último año, y en ambas, en medio de las negociaciones, estalló una guerra, señala Joneidi.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que Irán querrá seguir controlando en alguna medida, y el programa nuclear iraní seguramente van a ser puntos contenciosos.

"Van a ser dos semanas muy difíciles", dice Joneidi.

A pesar de que el comunicado del primer ministro pakistaní señalaba que el alto el fuego entraba en vigor inmediatamente, en la noche del martes se siguieron reportando ataques en Irán, Israel, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Getty Images Militares en las calles de Teherán este martes.

La disputa por la victoria

A pesar de ello, ambas partes se mostraron victoriosas tras el anuncio del acuerdo.

La televisión estatal iraní afirmó que EE.UU. "aceptó las condiciones de Irán para poner el fin a la guerra" y calificó el acuerdo como "una humillante retirada de Trump".

En un comunicado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, expresó que el país había alcanzado casi todos sus objetivos en la guerra y que el enemigo (EE.UU.) estaba enfrentando "un fracaso histórico".

Y señaló que las negociaciones venideras en Islamabad permitirán que "la victoria de Irán en el campo de batalla también se consolide en las negociaciones políticas".

Según Khashayar Joneidi, esta guerra significaba una amenaza existencial para el régimen iraní.

Por lo tanto, que la República Islámica haya sobrevivido tras más de 30 días de ataques lo ven como una victoria.

Trump, por su parte, dijo que aceptaba el acuerdo dado que "ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Medio Oriente".

Apenas se conoció la noticia del acuerdo, se desplomaron en los mercados los precios del petróleo, lo cual alivia la presión que se había venido incrementando sobre Trump por parte de los ciudadanos descontentos con el alto costo del combustible que había producido la guerra.

Getty Images Irán ha sufrido intensos bombardeos por parte de EE.UU. e Israel desde el 28 de febrero y ha respondido bombardeando a los países del golfo.

¿Realmente hay algún progreso?

Análisis de Tom Bateman, corresponsal de la BBC para el Departamento de Estado de EE.UU.

La intervención de Pakistán les ha dado tanto a Donald Trump como a Irán una escalera para dar marcha atrás.

Llega después de la amenaza extraordinaria y sin precedentes por parte de un presidente estadounidense de destruir la infraestructura y "poner fin a la civilización en Irán", de una forma que podría haber constituido crímenes de guerra.

Todavía estamos tratando de aclarar qué es exactamente lo que se ha acordado. Trump dice que Irán ha aceptado no buscar un arma nuclear, pero esa siempre ha sido la postura de Teherán.

El momento es significativo. Le permite a Trump decir que se ha ganado algo de tiempo, pero con la amenaza implícita de un regreso al uso de la fuerza.

Así que, en cierto modo, estamos de vuelta en el punto de partida.

Esta es la diplomacia estadounidense. Como lo expresó Pete Hegseth: "Nosotros negociamos con bombas".

El problema es que los iraníes siempre han sido absolutamente claros en que su objetivo final es disuadir a los estadounidenses de este ciclo de diplomacia seguida de bombardeos sobre Teherán.

Así que puede que esto no sea una solución a largo plazo, pero sin duda supone un retroceso respecto a la situación en la que nos encontrábamos hace apenas unas horas.

BBC

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FUENTE: BBC