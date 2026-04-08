Ucrania aprovecha el alto el fuego en Irán y pide "forzar" a detener Rusia su invasión

El Gobierno de Ucrania ha aplaudido este miércoles el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán y ha subrayado que "la firmeza estadounidense funciona", antes de reclamar "firmeza suficiente" para "forzar" a Rusia a un fin de la invasión del país europeo.

" Aplaudimos el acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener el fuego, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán", ha sostenido el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

"Creemos que es hora de una firmeza suficiente para obligar a Moscú a declarar un alto el fuego y poner fin a su guerra contra Ucrania", ha subrayado el jefe de la diplomacia ucraniana a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Poco después, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , ha subrayado que el alto el fuego es "la decisión correcta que conduce al fin de la guerra".

"Significa salvar vidas, poner fin a la destrucción de ciudades y pueblos, y permitir que las centrales eléctricas y otras infraestructuras funcionen con normalidad", ha valorado, incidiendo en que este paso da "tiempo y condiciones necesarias" para que la diplomacia "dé resultados".

"Ucrania siempre ha pedido un alto el fuego en la guerra que Rusia libra aquí en Europa contra nuestro Estado y nuestro pueblo, y apoyamos el alto el fuego en Oriente Próximo y el Golfo, que allana el camino para los esfuerzos diplomáticos", ha recalcado.

Odesa Volodímir Zelenski estuvo no hace mucho en el puerto de Odesa. Foto: Efe. Volodímir Zelenski quiere apoyo internacional para Ucrania ante Rusia. Foto: Efe EFE

Ucrania busca un acuerdo semejante con Rusia

En este sentido, ha extrapolado la situación a la guerra en Ucrania, tras la ofensiva a gran escala de Rusia en 2022, incidiendo en que Kiev esta dispuesta "a responder de la misma manera si los rusos detienen sus ataques". "Es evidente para todos que un alto el fuego puede crear las condiciones adecuadas para alcanzar acuerdos", ha señalado.

Sobre la situación en el Golfo, incluyendo la navegación en Ormuz, paso clave que condiciona la tregua pactada por Washington y Teherán, Zelenski ha afirmado que Kiev continuará trabajando en la región para ayudar a desarrollar las capacidades de seguridad.

"La situación en esta región tiene implicaciones globales: cualquier amenaza a la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo y el Golfo agrava los desafíos para la economía y el coste de la vida en todos los países", ha dicho.

Por ello ha ahondado en que resulta necesario "garantizar la seguridad y tener en cuenta los intereses de cada nación" al definir los acuerdos tras la guerra. "Es esencial salvaguardar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y la determinación en esta cuestión también tiene una importancia global", ha afirmado.

Pedido a la comunidad internacional

Así, ha pedido que se de margen a las negociaciones, apuntando que para lograr el "resultado adecuado", "se necesita una acción activa y coordinada de la comunidad internacional" recalcando que debe reforzarse la seguridad tras la guerra, "no menos". "Ucrania seguirá trabajando de manera constructiva con todos sus socios", ha remachado.

Horas antes, Trump anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán subrayó que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés. Dpa