Irán confirmó la tregua con Estados Unidos y abrió el camino a un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

Protestas en Siria escalan contra Israel y tensan al gobierno de Sharaa
Según reportes provenientes de la zona, tropas israelíes realizaron disparos disuasivos para contener a manifestantes en sectores de la franja ocupada al oeste de Quneitra y en el valle del Yarmouk. Las protestas, iniciadas entre martes y miércoles en el suroeste sirio, se expandieron con rapidez hacia otros puntos del país, alcanzando ciudades como Alepo, áreas periféricas de Damasco y el puerto de Latakia.
De acuerdo con distintas fuentes, la movilización habría surgido de manera espontánea, sin una articulación directa del gobierno central, y se vincula con la reciente aprobación en el Knesset de una ley polémica que habilita la pena de muerte para determinados detenidos palestinos en cárceles israelíes.
En ese contexto, la administración siria encabezada por Ahmad Sharaa observa el fenómeno con cautela. Con respaldo de Turquía y Estados Unidos, el gobierno ha dejado trascender su voluntad de avanzar en algún tipo de entendimiento con Israel, lo que contrasta con el clima en las calles.
Tras una primera jornada de sentadas, este jueves los manifestantes intentaron avanzar hacia posiciones israelíes en Quneitra, mientras que otras concentraciones fueron frenadas en retenes controlados por fuerzas leales a Damasco.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los participantes portando banderas sirias junto a símbolos asociados al islam político, además de episodios de quema de insignias israelíes. Entre las consignas se registraron amenazas dirigidas al primer ministro Benjamin Netanyahu y llamados a intensificar la confrontación.
De cara a las oraciones del viernes, circularon convocatorias para nuevas protestas “en apoyo al pueblo palestino”, aunque en paralelo comenzaron a multiplicarse mensajes que buscan desescalar la tensión y evitar represalias, mientras algunos sectores reclaman a Sharaa una postura más dura frente a Israel.