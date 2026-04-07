Irán confirmó la tregua con Estados Unidos y abrió el camino a un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

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El primer ministro pakistaní lidera la mediación y convoca a un acuerdo definitivo

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un alto el fuego inmediato entre Irán y Estados Unidos, en el marco de las negociaciones que buscan poner fin a las tensiones en la región. El entendimiento, según detalló, alcanza a todo el territorio involucrado en el conflicto, incluyendo escenarios sensibles como Líbano.

En un mensaje difundido públicamente, el mandatario paquistaní celebró el acuerdo como un “gesto sabio” de ambas partes y destacó el compromiso demostrado por sus líderes para avanzar hacia la paz. En ese sentido, expresó su “más profundo agradecimiento” tanto a Washington como a Teherán por haber optado por el camino del diálogo.

Sharif también confirmó que Islamabad será sede de una nueva ronda de negociaciones. Las delegaciones de ambos países fueron invitadas a reunirse el próximo 10 de abril en la capital paquistaní, con el objetivo de profundizar las conversaciones y avanzar hacia un acuerdo definitivo que resuelva las disputas pendientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMShehbaz/status/2041665043423752651&partner=&hide_thread=false With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

El jefe de Gobierno subrayó que tanto Estados Unidos como Irán han mostrado “sabiduría y comprensión” durante el proceso, manteniendo una actitud constructiva orientada a garantizar la estabilidad regional. En ese marco, valoró el rol de la diplomacia como herramienta clave para evitar una escalada mayor del conflicto.

Finalmente, el primer ministro manifestó su expectativa de que las denominadas “Conversaciones de Islamabad” permitan alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de anunciar nuevos avances en los próximos días, en un escenario que, según indicó, abre una ventana concreta hacia la resolución de una crisis prolongada.