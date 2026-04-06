Ucrania pide más armamento a Occidente: "Rusia no tiene intención de parar"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski quiere más armamento antiaéreo tras los últimos ataques de Rusia en Odesa. La guerra lleva más de cuatro años.

Las tropas de Rusia van venciendo a sus enemigos de Ucrania, que se defiende. Foto: Efe.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes más ayuda antiaérea a sus aliados, después de los últimos ataques rusos contra la ciudad de Odesa hayan dejado al menos tres muertos, incluido un niño, y 16 heridos, avisando de que "Rusia no tiene intención de parar".

"Ahora mismo, todos los socios deben reforzar conjuntamente la defensa aérea para que la tasa de interceptación de drones y misiles siga aumentando", ha reclamado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha recalcado que "Rusia no tiene intención de parar".

Zelenski ha incidido en el "esfuerzo diario" de todos los actores internacionales tras señalar que mediante el suministro de ayuda militar los socios "también se están ayudando a sí mismos", tras reivindicar la defensa conjunta que supone reforzar a Kiev.

Sobre el ataque nocturno en Odesa ha denunciado que drones rusos impactaron contra edificios residenciales, una guardería, y una subestación energética. "Miles de familias se han quedado sin electricidad. Los equipos de reparación han estado trabajando desde la noche para restablecer el suministro eléctrico", ha señalado.

Zelenski quiere armas largas para atacar fuertemente el suelo ruso. Foto: Efe. Desde Ucrania, Volodímir Zelenski pide más armamento para defenderse de Rusia. Foto Efe EFE El ataque de Rusia en Ucrania El ataque deja tres muertos, incluyendo un menor, además 16 heridos de los cuales once han sido hospitalizados, entre los que se encuentran dos niños y una mujer embarazada, ha detallado el presidente que ha denunciado también ataques a infraestructura en las provincias de Járkov, Chernígov, Sumi y Dnipró.