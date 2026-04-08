La tregua con Irán es una "derrota estratégica" para Estados Unidos, según un experto

Según un experto alemán, los términos de la tregua con Irán, suponen para Donald Trump y Estados Unidos una "derrota" en la contienda.

Donald Trump consiguió un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Foto Efe

Los términos del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán sugieren que Washington ha sufrido una "derrota estratégica" en el conflicto, estimó hoy un experto militar alemán, luego de que se anunciara la tregua entre las naciones en guerra.

Horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el acuerdo mediado por Pakistán, el experto Carlo Masala, de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich, señaló que el plan de 10 puntos presentado por Teherán para poner fin al conflicto " contiene pocas concesiones por parte de Irán".

Trump había descrito anteriormente la propuesta de 10 puntos como una "base viable sobre la que negociar".

Sin embargo, Masala señaló que el plan incluye una tasa por el tránsito por el estrecho de Ormuz, que se repartirá entre Omán e Irán.

bombardeo irán marcha Irán interpreta el alto el fuego como una victoria ante Estados Unidos y Donald Trump. Foto Efe EFE Una exigencia para Estados Unidos "Y al parecer hay otra versión en farsi que incluye la exigencia de que Estados Unidos permita a los iraníes enriquecer uranio", señaló Masala.