La tregua con Irán es una "derrota estratégica" para Estados Unidos, según un experto
Según un experto alemán, los términos de la tregua con Irán, suponen para Donald Trump y Estados Unidos una "derrota" en la contienda.
Los términos del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán sugieren que Washington ha sufrido una "derrota estratégica" en el conflicto, estimó hoy un experto militar alemán, luego de que se anunciara la tregua entre las naciones en guerra.
Horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el acuerdo mediado por Pakistán, el experto Carlo Masala, de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich, señaló que el plan de 10 puntos presentado por Teherán para poner fin al conflicto " contiene pocas concesiones por parte de Irán".
Trump había descrito anteriormente la propuesta de 10 puntos como una "base viable sobre la que negociar".
Sin embargo, Masala señaló que el plan incluye una tasa por el tránsito por el estrecho de Ormuz, que se repartirá entre Omán e Irán.
Una exigencia para Estados Unidos
"Y al parecer hay otra versión en farsi que incluye la exigencia de que Estados Unidos permita a los iraníes enriquecer uranio", señaló Masala.
Además agregó que esto no figuraba en la versión inglesa del texto. "Desde esa perspectiva, realmente nos esperan dos semanas de duras negociaciones", advirtió el experto.
"Pero nada de esto constituye una victoria total para Estados Unidos". Dpa