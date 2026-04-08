El crucial papel de Pakistán para lograr el acuerdo entre EE.UU. e Irán tras la amenaza de Trump de acabar con "una civilización entera"

En las horas previas del anuncio del cese al fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos , hubo pequeñas señales esperanzadoras por parte de Pakistán .

En una declaración anónima, una fuente pakistaní le reveló a la BBC que las conversaciones continuaban "a su ritmo", con Pakistán actuando como un intermediario entre Irán y EE.UU.

La fuente indicó que no era parte del "muy pequeño círculo" que llevaba adelante las negociaciones pero pudo revelar que el ánimo en la delegación de su país era "sombrío y serio, aunque había esperanza de que un cese de hostilidades estaba cerca".

Pakistán ha actuado como intermediario entre Irán y EE.UU. durante las últimas semanas, pasando mensajes entre los dos. Tiene una frontera común y una relación histórica con Irán a la que describe regularmente como "fraternal".

En cuanto a EE.UU., el presidente Trump se ha referido al comandante de las fuerzas armadas de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, como su funcionario "favorito" y ha dicho que él conoce a Irán "mejor que la mayoría".

Sin embargo, un posible acuerdo estaba aún lejos de concretarse.

Hablando en el Parlamento el martes en la noche, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó: "Hasta ayer, estábamos optimistas de que las cosas se movían en una dirección positiva", antes de que Israel lanzara un ataque contra Irán el lunes e Irán atacara a Arabia Saudita.

Pero su país, añadió, "continuaba tratando de manejar la situación lo mejor posible".

Getty Images Asim Munir, el mariscal de campo "favorito" de Donald Trump, criticó abiertamente a Irán por atacar a Arabia Saudita.

El mariscal de campo Munir fue incluso públicamente crítico. Dirigiéndose a oficiales militares el martes, dijo que el ataque iraní contra Arabia Saudita malograba "los esfuerzos sinceros de resolver el conflicto por vías pacíficas".

Esas fueron unas de las palabras más fuertes usadas por Pakistán hacia Irán desde el inicio del conflicto.

Algunos analistas señalaron que eso podría añadir más presión a Irán.

Pakistán tiene un pacto de defensa con Arabia Saudita, que no ha sido invocado en la actualidad, a pesar de los repetidos ataque contra la nación saudí.

"Un paso hacia adelante"

A pesar de esas críticas, después de la medianoche en Pakistán el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, publicó un mensaje en X donde decía que "los esfuerzos diplomáticos… están progresando firmemente, fuertemente y poderosamente con el potencial de conducir a resultados sustanciales en el futuro cercano".

Sharify solicitó al presidente Trump que extendiera el plazo a dos semanas y que Irán abriera el estrecho de Ormuz durante el mismo período.

El embajador de Irán en Pakistán, Raza Amiri Moghadam, escribió en X en la madrugada que se había dado "un paso hacia delante, en medio de una etapa sensible y crítica".

Poco antes de las cinco de la mañana, el primer ministro de Pakistán anunció que el cese el fuego se había acordado e invitó a las dos partes a reunirse en Islamabad el viernes, 10 de abril, para "negociar más a fondo hasta llegar a un acuerdo definitivo".

"Todavía seguimos siendo muy circunspectos", comentó la fuente pakistaní a la BBC, añadiendo que la situación permanecía en una "continua fragilidad". Las posturas están fuertemente enquistadas y persiste una desconfianza mutua.

Si bien Pakistán podría aún ser el anfitrión de una mesa de negociaciones, el dilema sigue siendo encontrar puntos en los que las partes puedan ponerse de acuerdo.

BBC

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FUENTE: BBC