Cómo sacar el sarro de una pava eléctrica de forma fácil y segura

Limpiar la pava eléctrica con frecuencia ayuda a eliminar el sarro, mejorar su funcionamiento y prolongar su vida útil. Cómo hacerlo paso a paso.

La pava eléctrica es uno de los electrodomésticos más usado en muchas casas. Se utiliza todos los días para preparar mate, té o café, pero con el tiempo puede acumular sarro en su interior. Esa capa blanquecina se forma por los minerales presentes en el agua y, si no se elimina, puede afectar el rendimiento del aparato.

La buena noticia es que limpiarla es una tarea sencilla y no lleva mucho tiempo. Antes de empezar, es importante desenchufar la pava y esperar a que esté completamente fría. Además, nunca se debe sumergir el aparato en agua, ya que contiene componentes eléctricos que podrían dañarse.

Paso a paso: cómo limpiar la pava eléctrica Uno de los métodos más utilizados para eliminar el sarro consiste en llenar la pava con una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales. Luego hay que hervir la preparación, apagar el equipo y dejarla actuar entre 20 y 30 minutos. Después, se vacía el contenido y se enjuaga varias veces con agua limpia para eliminar cualquier resto de vinagre y su olor.

Otra alternativa es usar ácido cítrico, un producto que también se emplea para descalcificar pequeños electrodomésticos. Se disuelve la cantidad indicada por el fabricante en agua, se lleva a ebullición y se deja actuar unos minutos antes de enjuagar bien el interior. Este método suele dejar menos olor que el vinagre.

Pava eléctrica IA Gemini La parte exterior también necesita cuidados. Lo recomendable es pasar un paño suave apenas humedecido con agua o con una pequeña cantidad de detergente neutro. No conviene utilizar esponjas abrasivas, limpiadores agresivos ni elementos metálicos, ya que pueden rayar la superficie o deteriorar el acabado.