Cómo sacar el sarro de una pava eléctrica de forma fácil y segura
Limpiar la pava eléctrica con frecuencia ayuda a eliminar el sarro, mejorar su funcionamiento y prolongar su vida útil. Cómo hacerlo paso a paso.
La pava eléctrica es uno de los electrodomésticos más usado en muchas casas. Se utiliza todos los días para preparar mate, té o café, pero con el tiempo puede acumular sarro en su interior. Esa capa blanquecina se forma por los minerales presentes en el agua y, si no se elimina, puede afectar el rendimiento del aparato.
La buena noticia es que limpiarla es una tarea sencilla y no lleva mucho tiempo. Antes de empezar, es importante desenchufar la pava y esperar a que esté completamente fría. Además, nunca se debe sumergir el aparato en agua, ya que contiene componentes eléctricos que podrían dañarse.
Paso a paso: cómo limpiar la pava eléctrica
Uno de los métodos más utilizados para eliminar el sarro consiste en llenar la pava con una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales. Luego hay que hervir la preparación, apagar el equipo y dejarla actuar entre 20 y 30 minutos. Después, se vacía el contenido y se enjuaga varias veces con agua limpia para eliminar cualquier resto de vinagre y su olor.
Otra alternativa es usar ácido cítrico, un producto que también se emplea para descalcificar pequeños electrodomésticos. Se disuelve la cantidad indicada por el fabricante en agua, se lleva a ebullición y se deja actuar unos minutos antes de enjuagar bien el interior. Este método suele dejar menos olor que el vinagre.
La parte exterior también necesita cuidados. Lo recomendable es pasar un paño suave apenas humedecido con agua o con una pequeña cantidad de detergente neutro. No conviene utilizar esponjas abrasivas, limpiadores agresivos ni elementos metálicos, ya que pueden rayar la superficie o deteriorar el acabado.
La frecuencia de limpieza dependerá del uso y de la dureza del agua de cada zona. En lugares donde el agua contiene más minerales, el sarro se acumula con mayor rapidez, por lo que puede ser necesario descalcificar la pava una vez al mes. Si el uso es ocasional o el agua tiene menos minerales, el mantenimiento puede espaciarse. Mantener la pava limpia no solo ayuda a prolongar su vida útil, sino que también permite que caliente el agua de manera más eficiente.