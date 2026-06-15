El Mundial del invierno: las 11 plantas que vencen al frío y las heladas
Mientras el Mundial 2026 se juega en Norteamérica, estas 11 plantas forman la selección ideal para sobrevivir al invierno y mantener el jardín lleno de vida.
Mientras el Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá, otro campeonato se disputa en jardines y patios, con plantas que desafían las bajas temperaturas, soportan las heladas y mantienen el color cuando muchas especies entran en reposo. A continuación, las 11 plantas elegidas para formar una verdadera selección de invierno.
Las defensoras del jardín
Cuando llegan las primeras heladas, muchas plantas pierden protagonismo. Sin embargo, algunas parecen sentirse cómodas en las condiciones más difíciles.
La lavanda, el boj, el acebo y la nandina se destacan por su resistencia y por mantener estructura, follaje o color incluso durante los días más fríos. Son las encargadas de sostener el jardín cuando el invierno pone a prueba cada rincón verde.
Plantas que generan juego y marcan goles
No todo es resistencia. Algunas especies también ofrecen flores y tonos vibrantes en pleno invierno.
Los pensamientos, ciclámenes, prímulas y violas llenan canteros y macetas con colores intensos. Su capacidad para florecer cuando otras plantas descansan las convierte en las grandes generadoras de juego de cualquier espacio exterior.
En tanto, las verdaderas estrellas del invierno son aquellas que combinan resistencia, belleza y larga duración, como los eléboros, camelias y brezos porque aportan flores en los meses más fríos y mantienen el atractivo visual del jardín cuando más se necesita. Estas plantas son las encargadas de marcar los goles del paisaje invernal.
El Mundial también se juega en el jardín
Elegir especies resistentes permite disfrutar patios, terrazas y jardines durante toda la temporada. La clave está en combinar plantas estructurales, especies florales y variedades adaptadas al frío para construir un jardín atractivo incluso en los días más helados.
La formación titular del equipo de las plantas de invierno es la siguiente: Boj, acebo, nandina, lavanda, pensamiento, prímula, viola, ciclamen, camelia, brezo y eléboro.