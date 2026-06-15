El Mundial del invierno: las 11 plantas que vencen al frío y las heladas

Mientras el Mundial 2026 se juega en Norteamérica, estas 11 plantas forman la selección ideal para sobrevivir al invierno y mantener el jardín lleno de vida.

Algunas plantas alcanzan su mejor momento justamente cuando llegan las temperaturas más bajas.

Mientras el Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá, otro campeonato se disputa en jardines y patios, con plantas que desafían las bajas temperaturas, soportan las heladas y mantienen el color cuando muchas especies entran en reposo. A continuación, las 11 plantas elegidas para formar una verdadera selección de invierno.

Embed - 11 plantas para un jardin de invierno Las defensoras del jardín Cuando llegan las primeras heladas, muchas plantas pierden protagonismo. Sin embargo, algunas parecen sentirse cómodas en las condiciones más difíciles.

La lavanda, el boj, el acebo y la nandina se destacan por su resistencia y por mantener estructura, follaje o color incluso durante los días más fríos. Son las encargadas de sostener el jardín cuando el invierno pone a prueba cada rincón verde.

acebo.jpg El acebo es uno de los grandes especialistas del invierno. Sus hojas verdes brillantes y sus característicos frutos rojos le permiten mantener protagonismo cuando muchas otras especies pierden atractivo. Tolera muy bien las bajas temperaturas y aporta estructura y color durante toda la temporada fría. Pixabay Plantas que generan juego y marcan goles No todo es resistencia. Algunas especies también ofrecen flores y tonos vibrantes en pleno invierno.

Los pensamientos, ciclámenes, prímulas y violas llenan canteros y macetas con colores intensos. Su capacidad para florecer cuando otras plantas descansan las convierte en las grandes generadoras de juego de cualquier espacio exterior.