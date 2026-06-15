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El Mundial del invierno: las 11 plantas que vencen al frío y las heladas

Mientras el Mundial 2026 se juega en Norteamérica, estas 11 plantas forman la selección ideal para sobrevivir al invierno y mantener el jardín lleno de vida.

Mario Simonovich

Algunas plantas alcanzan su mejor momento justamente cuando llegan las temperaturas más bajas.

Algunas plantas alcanzan su mejor momento justamente cuando llegan las temperaturas más bajas.

@mgsimonovich
Un jardín bien planificado puede mantenerse activo incluso durante los meses más fríos.

Un jardín bien planificado puede mantenerse activo incluso durante los meses más fríos.

Pixabay

Mientras el Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá, otro campeonato se disputa en jardines y patios, con plantas que desafían las bajas temperaturas, soportan las heladas y mantienen el color cuando muchas especies entran en reposo. A continuación, las 11 plantas elegidas para formar una verdadera selección de invierno.

Embed - 11 plantas para un jardin de invierno

Las defensoras del jardín

Cuando llegan las primeras heladas, muchas plantas pierden protagonismo. Sin embargo, algunas parecen sentirse cómodas en las condiciones más difíciles.

La lavanda, el boj, el acebo y la nandina se destacan por su resistencia y por mantener estructura, follaje o color incluso durante los días más fríos. Son las encargadas de sostener el jardín cuando el invierno pone a prueba cada rincón verde.

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El acebo es uno de los grandes especialistas del invierno. Sus hojas verdes brillantes y sus característicos frutos rojos le permiten mantener protagonismo cuando muchas otras especies pierden atractivo. Tolera muy bien las bajas temperaturas y aporta estructura y color durante toda la temporada fría.

El acebo es uno de los grandes especialistas del invierno. Sus hojas verdes brillantes y sus característicos frutos rojos le permiten mantener protagonismo cuando muchas otras especies pierden atractivo. Tolera muy bien las bajas temperaturas y aporta estructura y color durante toda la temporada fría.

Plantas que generan juego y marcan goles

No todo es resistencia. Algunas especies también ofrecen flores y tonos vibrantes en pleno invierno.

Los pensamientos, ciclámenes, prímulas y violas llenan canteros y macetas con colores intensos. Su capacidad para florecer cuando otras plantas descansan las convierte en las grandes generadoras de juego de cualquier espacio exterior.

primulas pixabay
La prímula se destaca por su floración temprana y sus colores intensos, convirtiéndose en una de las plantas más elegidas para jardines y macetas durante el invierno.

La prímula se destaca por su floración temprana y sus colores intensos, convirtiéndose en una de las plantas más elegidas para jardines y macetas durante el invierno.

En tanto, las verdaderas estrellas del invierno son aquellas que combinan resistencia, belleza y larga duración, como los eléboros, camelias y brezos porque aportan flores en los meses más fríos y mantienen el atractivo visual del jardín cuando más se necesita. Estas plantas son las encargadas de marcar los goles del paisaje invernal.

El Mundial también se juega en el jardín

Elegir especies resistentes permite disfrutar patios, terrazas y jardines durante toda la temporada. La clave está en combinar plantas estructurales, especies florales y variedades adaptadas al frío para construir un jardín atractivo incluso en los días más helados.

INFO EQUIPO las 11 plantas que juegan el Mundial
El invierno también tiene sus estrellas: estas plantas combinan resistencia, color y larga duración.

El invierno también tiene sus estrellas: estas plantas combinan resistencia, color y larga duración.

La formación titular del equipo de las plantas de invierno es la siguiente: Boj, acebo, nandina, lavanda, pensamiento, prímula, viola, ciclamen, camelia, brezo y eléboro.

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