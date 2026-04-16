Demandan a Messi y a la AFA en Estados Unidos por un contrato millonario incumplido en amistosos

El futbolista argentino Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrentan una demanda en Estados Unidos presentada por la promotora VID Music Group, que los acusa de incumplir un contrato vinculado a dos partidos amistosos disputados en octubre pasado.

La empresa, con sede en Miami, sostiene que adquirió por 7 millones de dólares "los derechos exclusivos de organizar y promover" los encuentros frente a Venezuela y Puerto Rico, en el marco de un acuerdo que incluía condiciones específicas sobre la participación del capitán argentino.

De acuerdo con la presentación judicial, los contratos firmados establecían que Messi "debía participar por al menos 30 minutos en cada partido", salvo en situaciones excepcionales como lesiones, enfermedad o causas de fuerza mayor.

Según información a la que accedió la agencia EFE, la promotora argumenta que el mayor perjuicio se produjo en el primero de los encuentros, cuando el futbolista no sumó minutos en el amistoso ante Venezuela disputado el 10 de octubre.

Argentina, sin Messi, le ganó a Venezuela un amistoso disputado en Estados Unidos el año pasado.

La compañía asegura que esa ausencia impactó directamente en la convocatoria del evento, con una asistencia considerablemente menor a la esperada. Además, cuestiona que la decisión se comunicó pocas horas antes del partido, lo que agravó el impacto organizativo y comercial.

"Además, la falta de Messi en el juego amistoso inicial del 10 de octubre de 2025 contra Venezuela seriamente afectó los partidos subsecuentes, pues el público general perdió confianza en su asistencia", sostiene el documento judicial.

Cambios de sede y nuevas pérdidas

El segundo eje del reclamo está vinculado al partido ante Puerto Rico, que originalmente iba a disputarse en Chicago, pero debió trasladarse a Florida en un contexto marcado por protestas sociales.

En ese sentido, la promotora advirtió a la AFA sobre "preocupaciones" relacionadas con la menor capacidad del estadio alternativo, así como el escaso margen de tiempo para promocionar el evento y vender entradas.

Según la demanda, estas condiciones derivaron en pérdidas estimadas en 1,3 millones de dólares. Además, la empresa sostiene que existió un compromiso posterior para compensar esos daños con la organización de tres partidos en China, algo que, según denuncian, "nunca ocurrió pese a las promesas".

Lionel Messi. Argentina-Zambia Lionel Messi quedó en el centro de una disputa judicial en Estados Unidos por presunto incumplimiento de contrato en partidos amistosos. Juan Mateo Aberastain / MDZ

El recurso judicial incluye un total de 11 cargos contra Messi, la AFA y el agente Julián Marcos Kapelan, entre ellos incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.

Mientras avanza el proceso, los demandantes anticiparon que brindarán más detalles sobre la causa en una conferencia de prensa que se realizará en Miami en los próximos días.