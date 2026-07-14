Luciana Elbusto rompió el silencio tras la filtración de las fuertes amenazas de Cecilia Insinga: "Rehacer"

A un año de que saliera a la luz la infidelidad de Diego Brancatelli, la tercera en discordia rompió el silencio: los detalles.

El escándalo que sacudió a Diego Brancatelli y su esposa, la cronista Cecilia Insinga, volvió a encenderse. A un año de que se hiciera pública la infidelidad del periodista de C5N, una serie de mensajes volvieron a poner a Luciana Elbusto en el centro de la tormenta mediática. Tras el revuelo ocasionado, la mujer decidió salir a dar explicaciones.

¿Por qué volvió la polémica a la pantalla? El fuego cruzado se reavivó a raíz de una sugestiva historia de Instagram publicada por Elbusto, en la que expresaba un mensaje contundente: "Buen día. Ojo, que todo lo que deseás vuelve". Ante la consulta sobre el destinatario de esta publicación, intentó despegarse inicialmente, aunque terminó admitiendo la indirecta: "Yo en ningún momento nombré ni puse a nadie, como quien diría, al que le quepa el poncho que se lo ponga. Fue irónicamente solo para los entendidos".

Luciana Elbusto mostró los mensajes. Captura / LAM La situación escaló cuando, en paralelo a ese posteo, comenzaron a circular en los medios de comunicación capturas de pantalla de conversaciones donde Insinga la amenazaba con insultos. Sobre el origen de esta filtración, Elbusto se desligó de haber sido la responsable de enviarlas en la actualidad, remarcando que se trata de un material que ya había circulado tiempo atrás: "Yo estaba completamente en otro modo laboral, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida".

Según relató la periodista, el tono de la conversación cruzó un límite que la afectó profundamente a nivel personal y familiar. "Me dolió, como mamá, teniendo dos hijos. Creo en las energías, creo que uno recibe lo que da, que no hay que desear cosas feas a los demás. Más allá de que me putees y me insultes, eso para mí fue algo que no me gustó", aseguró, haciendo hincapié en que llegó a recibir comentarios relacionados con la muerte.

Luciana Elbusto: "Me explota una pulsera roja" Elbusto también compartió un episodio esotérico que vivió poco después de aquel intercambio virtual: "Dos días después de recibir ese mensaje, a mí me explota una pulsera roja que tenía en la mano. Saltaron las pelotitas". Al indagar sobre el significado de este suceso, las respuestas que obtuvo confirmaron sus sospechas: "Me dijeron que fue una reacción a las malas energías, o sea, que alguien me deseó el mal y que eso fue una defensa".