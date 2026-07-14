A un año del Brancagate, se filtraron las fuertes amenazas de Cecilia Insinga a Luciana Elbusto: "Te mueras"

A más de un año de la infidelidad de Diego Brancatelli, LAM dio a conocer los mensajes que la esposa del periodista le envió a su examante.

A mediados de 2025, el escándalo mediático conocido como el Brancagate sacudió a todos al revelarse la relación extramatrimonial que Diego Brancatelli mantuvo con Luciana Elbusto durante casi ocho años. Ahora, más de un año después, el conflicto sumó un nuevo y violento capítulo tras la filtración de una serie de chats que exponen las amenazas de Cecilia Insinga, esposa de Brancatelli, hacia Elbusto.

¿Por qué resurgió la polémica? El tema resurgió en los últimos días a raíz de una polémica futbolística. Brancatelli denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte tras criticar un fallo arbitral que favoreció a la Selección Argentina en un partido contra Egipto. En ese contexto, Cecilia Insinga salió a defender a su marido en televisión, lamentando el nivel de agresividad que se maneja en las redes sociales.

Esta defensa provocó la inmediata reacción de Luciana Elbusto, quien a través de una historia de Instagram publicó una sugerente frase: "Buen día, ojo que todo lo que decías vuelve". La periodista acompañó el texto con la captura de un chat donde se leía un fuerte insulto, revelando que ella también había sido víctima de amenazas, pero por parte de la propia Insinga.

Los chats revelados: "Deseo que te mueras" El programa LAM mostró en exclusiva las capturas de pantalla de la conversación por WhatsApp, confirmando el hostigamiento que Elbusto denunciaba. Los mensajes evidencian el intento insistente de Insigna por comunicarse telefónicamente con la amante de su marido tras descubrir la traición.

"Me chupa un ovario, atendé ya que tuviste los ovarios. Te voy a llamar hasta que me atiendas, a ver si tu CM me filtra esto también", comienza el reclamo de Insinga. Ante la falta de respuesta, el tono de los mensajes escaló rápidamente hacia el insulto directo: "Deseo que te mueras, hija de mil pu*. No manches la profesión. Hablar de la gente no es hacer periodismo, es ser una mierda. Como lo que te dedicás a hacer vos en la vida y en la profesión"*.