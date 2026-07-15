Así reaccionó Cecilia Insinga tras las acusaciones de Luciana Elbusto: el detalle que no pasó desapercibido

A un año de la infidelidad de su esposo, Diego Brancatelli y el reflote de la polémica, así accionó la periodista en sus redes.

El escándalo que envuelve a Diego Brancatelli, Cecilia Insinga y Luciana Elbusto no para de crecer. Tras las explosivas declaraciones de Elbusto, quien sacó a la luz una serie de chats con fuertes amenazas adjudicadas a la esposa del periodista, los ojos se posaron sobre la reacción de la cronista.

Para poner en contexto, el conflicto se reavivó a un año de conocerse la infidelidad del panelista, cuando Elbusto publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales advirtiendo que "todo lo que deseás vuelve". En la tarde del martes, la mujer relató en Primicias Ya (América TV) el duro momento que atravesó al recibir agresiones por parte de Insinga y hasta adjudicó la explosión de una pulsera roja de protección personal a las "malas energías".

La categórica reacción de Insinga a toda la polémica La postura de Cecilia Insinga fue diametralmente opuesta. Durante la emisión de su programa Mañanas Mías (La Nación), la conductora se mostró entera, enfocada estrictamente en la agenda informativa y sin emitir una sola palabra sobre las acusaciones que pesan en su contra, por lo que evitó cualquier tipo de descargo en vivo.

No obstante, el verdadero contraataque llegó a través de una historia en redes sociales. La periodista subió a su cuenta oficial un video promocionando una marca de indumentaria. Lo que a simple vista parecía un clásico canje comercial, escondía un detalle escenográfico fríamente calculado: justo a su lado, en primer plano y perfectamente encuadrado, había un cuadro con una foto familiar.