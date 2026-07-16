"Con Alberto": el tenso momento que vivió Nancy Pazos en vivo con hinchas argentinos en la previa del partido
La periodista hacía un móvil para Intrusos en Atlanta cuando la cruzaron por su militancia y no se quedó callada.
Un móvil en vivo desde Atlanta protagonizado por Nancy Pazos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la previa del duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Mientras salía al aire para Intrusos, la periodista fue interrumpida por un grupo de hinchas argentinos que comenzó a hacerle comentarios relacionados con su postura política.
Pazos estaba dialogando con el programa y contaba que había viajado junto a sus hijos para asistir a su sexto Mundial consecutivo cuando uno de los presentes le lanzó una chicana política. Sin perder la tranquilidad, la comunicadora le respondió: "Yo viajé con Alberto también, mi amor. Yo viajé a Qatar con Alberto".
Esto fue lo que ocurrió en un movil de Intrusos con Nancy Pazos
Desde el estudio, los conductores siguieron la situación en tiempo real y reaccionaron al intercambio. "¿Por qué le gritan?" y "Empezamos, ya le tiraron", comentaron al escuchar lo que ocurría detrás de la periodista.
Con el paso de los minutos, el clima alrededor del móvil siguió siendo ruidoso. Entre bromas y nuevas interrupciones, un grupo de hinchas comenzó a cantar el clásico "Y ya lo ves, el que no salta es un inglés", al que Nancy Pazos respondió con humor: "Sí, la cantamos desde chiquita. Dejen de joder".
Aunque la entrevista pudo continuar sin mayores inconvenientes, el episodio rápidamente trascendió la transmisión televisiva. El intercambio entre la periodista y los hinchas se viralizó en las redes sociales y terminó siendo uno de los momentos más comentados de la antesala del encuentro entre Argentina e Inglaterra.