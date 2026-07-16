Susto en vivo: Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en Telefe durante un festejo mundialista

La conductora saltaba y cantaba junto a sus panelistas antes de comenzar su programa cuando perdió el equilibrio. Su desopilante respuesta tras el golpe.

La conductora perdió el equilibrio mientras cantaba por la Selección junto a sus panelistas en los pasillos del canal. / Captura Telefe

La euforia por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 traspasó la pantalla y se instaló con fuerza en los canales de televisión. Sin embargo, las celebraciones en los pasillos de Telefe terminaron con un inesperado y preocupante accidente para Georgina Barbarossa.

Cómo fue el accidente en vivo de Georgina Barbarossa Todo ocurrió minutos antes del inicio de A la Barbarossa. La conductora y su equipo de panelistas decidieron calentar la previa del programa recorriendo el canal con cotillón, mientras saltaban y cantaban "El domingo cueste lo que cueste", palpitando el gran choque frente a España.

En medio de los saltos y la emoción, la actriz perdió la estabilidad y cayó pesadamente al suelo. Al verla caer, sus compañeros interrumpieron la celebración y corrieron rápidamente a socorrerla para ayudarla a reincorporarse.

Con el humor que la caracteriza, Georgina desdramatizó el golpe de inmediato. Ante la consulta de la periodista Pía Shaw, quien le preguntó cómo se encontraba, la conductora contestó con una sola palabra: "Viva".

Su ocurrente respuesta desató las carcajadas de todo el panel, que comenzó a corear "Está viva, está viva" para celebrar que el golpe no había pasado a mayores.