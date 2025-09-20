Nathy Peluso y más: así será Camping BA, el festival del Día de la Primavera en la Ciudad de Buenos Aires
El 20 de septiembre, Camping BA celebrará el Día de la Primavera con un festival gratuito en el Planetario. La entrada es libre y gratuita.
Este 20 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará el Día de la Primavera con una edición especial de Camping BA en el parque del Planetario. El evento, que se realizará de 14 a 21 horas, ofrecerá una propuesta de música en vivo, DJs, gastronomía y mucho más, convirtiéndose en un punto de encuentro para los jóvenes de la ciudad busquen el plan perfecto para recibir la primavera.
El festival contará con una variada programación de artistas, con un enfoque en la música urbana e independiente. El cierre estará a cargo de Nathy Peluso, quien presentará su dj set frente al público joven.
Te Podría Interesar
Todo lo que tenés que saber de Camping BA
El evento arrancará a las 14:00 h con la presentación de Vinocio, seguido por Cerounno & Vinyltracker a las 15:20 h. A las 16:15 h, Zell tomará el escenario, seguido por Marttein x Juana Rozas a las 17:20 h. El momento culminante será a las 18:25 h con la presentación de Alex Anwandter, y el cierre será a las 19:30 h con “Nathy Peluso presenta CLUB GRASA dj set”, un show exclusivo que la artista trae por primera vez a Argentina.
Además de la música, el festival contará con un sector de food trucks, donde los asistentes podrán disfrutar de diversas ofertas gastronómicas a lo largo de toda la jornada.
Conocé el cronograma de artistas:
- 14:00 h. Vinocio
- 15:20 h. Cerounno & Vinyltracker
- 16:15 h. Zell
- 17:20 h. Marttein x Juana Rozas
- 18:25 h. Alex Anwandter
- 19:30 h. NATHY PELUSO presenta CLUB GRASA dj set.
Detalles del evento:
- Dia: Sábado 20 de septiembre.
- Horario: de 14 a 21 h.
- Dirección: Plaza del Planetario (Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, CABA).
- Entrada: libre y gratuita.