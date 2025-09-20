Reconstrucción vial en Potrerillos: nuevo puente y nueva ruta de acceso

Se trata de la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche de calzada y repavimentación de 3,3 kilómetros del ingreso a Potrerillos.

Vialidad Mendoza llamó a licitación para la reconstrucción del acceso a Potrerillos. El proyecto comprende la primera parte de la Ruta Provincial 89, junto al río Blanco. El gobernador Alfredo Cornejo confirmó el anuncio en redes sociales, subrayando la continuidad de un plan maestro de obras.

La obra es fundamental para el desarrollo de una de las zonas turísticas más importantes de montaña en la provincia. Este ingreso es la puerta a localidades como El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol.

La Dirección Provincial de Vialidad convocó a la licitación con un presupuesto de 10.698 millones de pesos, a ejecutarse en 24 meses. La inversión financiará la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y la ampliación y repavimentación de 3,3 kilómetros del acceso a Potrerillos (RP 89), tramo conocido como Avenida Los Cóndores, desde el puente hasta el primer badén del arroyo El Salto.

El puente nuevo reemplazará la estructura actual, que es antigua y angosta. Esta estructura conecta la villa con el dique y da acceso a las otras localidades de montaña.

Además de la repavimentación, el proyecto incluye demarcación vial y señalética vertical. Estas medidas de seguridad son importantes porque la orilla del río Blanco, cercana a la ruta, es un lugar concurrido para pasar el día. Avenida Los Cóndores también experimenta un crecimiento en la oferta gastronómica, con locales que atraen a turistas locales y extranjeros.