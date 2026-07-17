Tras la foto viral, Kimi Antonelli reveló qué le dijo Roger Federer

La imagen de Kimi Antonelli junto a Roger Federer en el palco de Wimbledon dio la vuelta al mundo y despertó la curiosidad de los fanáticos. Días después, el líder del campeonato de Fórmula 1 contó cómo fue ese encuentro y reveló cuál fue el valioso consejo que recibió del extenista suizo.

El piloto de Mercedes llegó al tradicional torneo londinense luego de un complicado Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalizó 15° tras sufrir el desprendimiento de una cubierta de rueda y recibir una penalización por exceder los límites de pista. En ese contexto, compartió una charla con el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, Antonelli fue consultado sobre aquel momento y no ocultó su entusiasmo por la experiencia que vivió junto a una de las máximas leyendas del deporte.

"Fue genial. Fue mi primera vez en Wimbledon . En los últimos dos años, me ha ido gustando cada vez más el tenis", explicó el italiano. "Obviamente, también al conocer a Jannik (Sinner), empiezas a verlo. Así que fue una experiencia realmente genial, y también poder hablar con Roger fue estupendo".

Antonelli contó que la conversación fue mucho más allá del tenis. "Me contó mucho sobre la pista de césped y también sobre sus experiencias anteriores", relató. "Fue genial poder charlar con él de cualquier cosa, la verdad. Hablamos de mis carreras. Hablamos de cuando él solía jugar, y también de su vida en general".

El joven piloto también destacó la personalidad del exnúmero uno del mundo. "Fue genial porque creo que, además de ser un atleta increíble, también es una persona increíble. Muy humilde y muy abieroa. Así que fue estupendo".

El consejo Federer para manejar la presión

Antonelli reveló que uno de los temas principales de la charla fue la presión que implica competir al máximo nivel. Según explicó, Federer le transmitió una idea que considera clave para su presente en la Fórmula 1.

"Sobre la presión, simplemente me dijo que me centrara de verdad en una carrera a la vez, que me centrara en lo que puedo controlar y también en controlar las emociones, especialmente las que pueden hacer que cometas errores. Esos fueron los principales consejos. Aparte de eso, fue una experiencia increíble", concluyó.

El piloto de Mercedes llega al Gran Premio de Bélgica como líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1, con una ventaja de 25 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, y buscará mantener esa diferencia durante el fin de semana en Spa-Francorchamps.