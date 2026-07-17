Horarios y cómo ver la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de volver a sumar puntos tras una gran carrera en Silverstone.

Después de un fin de semana sin actividad, la Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026, y Franco Colapinto volverá a salir a la pista con un desafío importante. El argentino llega con el envión de su noveno puesto en Silverstone y afrontará una cita determinante en la lucha por asegurarse la renovación con Alpine de cara a 2027.

It's race week again!



The mighty Spa-Francorchamps circuit awaits #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/yIFoMZSOxk — Formula 1 (@F1) July 13, 2026 La acción se desarrollará en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, uno de los trazados más emblemáticos del calendario por sus más de siete kilómetros de extensión y sectores icónicos como La Source, Eau Rouge-Raidillon y la recta de Kemmel. El fin de semana no tendrá carrera sprint: habrá entrenamientos el viernes y sábado, clasificación el sábado y la carrera principal el domingo.

Será la segunda vez que Colapinto dispute un Gran Premio de Fórmula 1 en Spa. El recuerdo más cercano no es el mejor, ya que en 2025 finalizó 19° con un Alpine que nunca mostró competitividad. Sin embargo, más allá de ese antecedente, el piloto de Pilar guarda grandes recuerdos del circuito belga gracias a sus actuaciones en las categorías promocionales.

De hecho, Spa fue escenario de una de sus primeras grandes victorias internacionales. En 2020, cuando competía en la Fórmula Renault, ganó la carrera sprint y comenzó a construir una relación especial con el trazado. Más adelante, en Fórmula 3, volvió a destacarse con un quinto y un décimo puesto, resultados que confirmaron su buen rendimiento en uno de los circuitos más exigentes del mundo.

Colapinto buscará seguir con su racha de puntos en Spa-Francorchamps. www.francolapinto.com Ahora, con la confianza que le dio el resultado conseguido en Silverstone, Colapinto buscará volver a sumar puntos en un fin de semana que puede resultar clave para su futuro. Alpine sigue de cerca su evolución y una buena actuación en Bélgica, penúltima carrera antes del receso europeo, podría acercarlo un paso más a asegurar su continuidad en la escudería para la próxima temporada.