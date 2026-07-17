A días de la final del Mundial, un titular de la Selección argentina es pretendido por dos gigantes europeos

Un titular de la Selección argentina perdió terreno en su equipo y, a días de la final del Mundial 2026, dos gigantes europeos aceleran para incorporarlo.

El futuro de Nahuel Molina en el Atlético de Madrid empieza a llenarse de interrogantes. Aunque el lateral derecho todavía tiene contrato por una temporada más con el conjunto español, todo indica que su ciclo bajo las órdenes de Diego Simeone podría llegar a su fin una vez concluido el Mundial 2026 con la Selección argentina.

La pérdida de protagonismo durante la última campaña fue uno de los factores que alimentó los rumores de salida. Marcos Llorente terminó ganándole el puesto en el equipo madrileño y, justamente, ambos volverán a enfrentarse este domingo cuando Argentina y España disputen la final de la Copa del Mundo. En ese contexto, la posibilidad de regresar a la Serie A gana cada vez más fuerza.

Inter y Roma, los dos gigantes europeos que van por Nahuel Molina El principal interesado sigue siendo el Inter de Milán. El conjunto neroazzurro aceleró por el campeón del mundo luego de complicarse las gestiones por otros objetivos para el lateral derecho. La inminente salida de Denzel Dumfries y la frustrada llegada de Marco Palestra, quien finalmente quedó fuera de su alcance, llevaron a la dirigencia a centrar todos sus esfuerzos en Molina, por quien estarían dispuestos a ofrecer alrededor de 25 millones de euros.

Nahuel Molina es seguido de cerca por el Inter de Milán y la Roma. EFE Sin embargo, el Inter ya no corre solo. En las últimas horas apareció la Roma como nuevo competidor. El club de la capital italiana necesita cubrir la vacante que dejó Zeki Celik, quien no renovó su contrato y se marchó libre a la Juventus, por lo que el nombre del argentino comenzó a ganar terreno como una de las prioridades para reforzar el sector derecho de la defensa.