Gustavo Costas fue contundente respecto de los rumores que lo vinculaban a la política de Racing

Luego de que lo vincularan con algunos opositores a la gestión de Diego Milito, Gustavo Costas se expidió al respecto en su cuenta de Instagram.

El mundo Racing arde desde el despido de Gustavo Costas -inesperado no por los resultados sino por las formas- tras el flojo primer semestre que tuvo el equipo. Este sacudón dejó muy convulsionada a la hinchada, que manifestó su enojo con los jugadores y, especialmente, con Diego Milito, quien es el principal apuntado por este mal momento.

Luego de su salida, trascendieron y tomaron fuerza rumores de que el director técnico de 63 años tenía pensado involucrarse en la política del club por unas imágenes que salieron a la luz en la que se lo veía cenando con opositores a la dirigencia actual. Fue tal el revuelo que se generó, que el propio entrenador rompió el silencio para desmentir el asunto.

El mensaje de Gustavo Costas en redes Posteo Gustavo Costas Costas desmintió los rumores en su cuenta de Instagram. @dtgustavocostas "Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que no es mi intención actual dedicarme a la política del club", aseguró este martes por la noche en las historias de su cuenta de Instagram. "Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo", aclaró al respecto.

Luego contó cómo piensa continuar su carrera profesional: "Mi futuro cercano se centrará en encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándome como director técnico del fútbol profesional", apuntó. Y remarcó: "Estos últimos meses recibí ofertas laborales, las cuales rechacé de inmediato porque estaba donde quería estar. A Racing le dediqué toda mi vida desde el lugar que me tocó".