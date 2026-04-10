Garnacho explicó por qué eligió a la Selección argentina y sus sensaciones tras dejar de estar convocado
Alejandro Garnacho contó los motivos que los llevaron a optar por jugar en Argentina antes que con España y destacó la figura de Lionel Messi.
Alejandro Garnacho tuvo una gran explosión futbolística a una muy temprana edad, lo que lo llevó a tener su debut profesional en Manchester United con apenas 17 años y su primera convocatoria con la Selección argentina mayor antes de cumplir los 19, cuando aún debía definir si jugaría con la camiseta celeste y blanca o con la roja de España.
Finalmente, terminó optando por la Albiceleste y hasta formó parte del plantel campeón de la Copa América 2024. Sin embargo, pese a las grandes expectativas que había puestas en él, nunca pudo terminar de despegar con el combinado nacional, lleva un tiempo sin ser convocado por Lionel Scaloni y, a dos meses del comienzo del certamen, está más afuera que adentro del Mundial. Sin embargo, él no pierde las esperanzas.
Garnacho explicó por qué eligió la Selección argentina y cuáles son sus expectativas
"Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía nueve años, toda la familia se mudó a España. No sé por qué. Mi abuelo se fue a trabajar a España y se quedaron. Después mi mamá conoció a mi papá", explicó el Bichito este viernes respecto de su elección. "La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro", remarcó en diálogo con ESPN.
"Lionel Messi también tiene mucho que ver con eso. Tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que 'no' tan fácil", aseguró en la misma sintonía. Y dejó en claro que no se rinde y apuesta a dejar su huella con la Selección nacional pese a no haber formado parte de las últimas convocatoria y estar con un pie y medio afuera del Mundial 2026: "Sé que haré grandes cosas para ellos. Es cuestión de tiempo".
Garnacho llenó de elogios a Messi
Por su parte, también habló de la Pulga y su experiencia compartiendo plantel con él en la Scaloneta: "Es una persona normal. Si estás comiendo con el resto de los jugadores, lo ves a Messi, pero es una persona normal. Es muy humilde, cuando lo ves entrenar ves su calidad", detalló acerca del 10.
Finalmente, rememoró el día que se conocieron: "Siempre recuerdo la primera vez que estuve con él en una concentración, compartiendo cada día, comiendo, entrenando, durmiendo… Una semana con él, fue un sueño. Le pedí una foto", relató Garnacho emocionado.