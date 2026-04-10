Garnacho explicó por qué eligió a la Selección argentina y sus sensaciones tras dejar de estar convocado

Alejandro Garnacho contó los motivos que los llevaron a optar por jugar en Argentina antes que con España y destacó la figura de Lionel Messi.

Alejandro Garnacho tuvo una gran explosión futbolística a una muy temprana edad, lo que lo llevó a tener su debut profesional en Manchester United con apenas 17 años y su primera convocatoria con la Selección argentina mayor antes de cumplir los 19, cuando aún debía definir si jugaría con la camiseta celeste y blanca o con la roja de España.

Finalmente, terminó optando por la Albiceleste y hasta formó parte del plantel campeón de la Copa América 2024. Sin embargo, pese a las grandes expectativas que había puestas en él, nunca pudo terminar de despegar con el combinado nacional, lleva un tiempo sin ser convocado por Lionel Scaloni y, a dos meses del comienzo del certamen, está más afuera que adentro del Mundial. Sin embargo, él no pierde las esperanzas.

Garnacho explicó por qué eligió la Selección argentina y cuáles son sus expectativas Garnacho explicó por qué eligió la Selección argentina y cuáles son sus expectativas "Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía nueve años, toda la familia se mudó a España. No sé por qué. Mi abuelo se fue a trabajar a España y se quedaron. Después mi mamá conoció a mi papá", explicó el Bichito este viernes respecto de su elección. "La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro", remarcó en diálogo con ESPN.

"Lionel Messi también tiene mucho que ver con eso. Tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que 'no' tan fácil", aseguró en la misma sintonía. Y dejó en claro que no se rinde y apuesta a dejar su huella con la Selección nacional pese a no haber formado parte de las últimas convocatoria y estar con un pie y medio afuera del Mundial 2026: "Sé que haré grandes cosas para ellos. Es cuestión de tiempo".

Garnacho llenó de elogios a Messi Garnacho está en un sueño: posible debut con la Selección argentina y foto con Lionel Messi. Garnacho destacó la figura de Lionel Messi. @Argentina Por su parte, también habló de la Pulga y su experiencia compartiendo plantel con él en la Scaloneta: "Es una persona normal. Si estás comiendo con el resto de los jugadores, lo ves a Messi, pero es una persona normal. Es muy humilde, cuando lo ves entrenar ves su calidad", detalló acerca del 10.