La fuerte baja en la Selección argentina por decisión futbolística de Scaloni

Lionel Scaloni tomó una decisión que sacudió a más de uno y dejó abierto el debate sobre el presente del futbolista en su equipo, donde en los últimos meses estuvo en el radar de varios equipos para emigrar por razones extrafutbolísticas. Alejandro Garnacho no será parte de la convocatoria de la Selección argentina para los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias.

Después de integrar la prelista, Garnacho quedó afuera del corte final. Si bien parecía número puesto por su continuidad en las convocatorias, esta vez el entrenador optó por no incluirlo. Su baja se suma a la de Francisco Ortega, aunque el caso del defensor no generó tanto revuelo.

La decisión de Scaloni sorprende porque Garnacho venía siendo una fija en las últimas listas. Sin embargo, su nivel en Manchester United no fue el mejor en los últimos meses y eso habría pesado en la evaluación del cuerpo técnico. En contrapartida, el crecimiento de Benjamín Domínguez en el Bologna podría haber inclinado la balanza en su contra.

Alejandro Garnacho no estará convocado a la Selección argentina para los partidos ante Uruguay y Brasil.

En el United, el atacante argentino alternó buenas y malas. Si bien acumuló minutos, sus estadísticas no fueron destacadas. En lo que va del 2025, no logró convertir goles y su última anotación fue en noviembre del año pasado. De ahí en más tuvo acción en 24 partidos, en los que aportó cuatro asistencias y no marcó tanto, por lo que las críticas en Inglaterra no tardaron en aparecer. Paul Scholes, histórico del club, lo cuestionó por sus decisiones en la cancha y su falta de claridad en ataque.

A la baja de Garnacho se suma la de Giovani Lo Celso. Debido a dificultades físicas, el mediocampista del Tottenham no estará disponible para los encuentros ante Uruguay y Brasil. Lo esperaron hasta último momento, pero no llega en condiciones y quedó afuera de la convocatoria.

Más allá de esta ausencia, no significa que Garnacho haya perdido su lugar en la Albiceleste. Su juventud y talento lo mantienen en el radar de Scaloni, aunque necesitará mejorar su rendimiento en el club para volver a ser una opción en futuras convocatorias. Mientras tanto, Argentina se prepara para dos clásicos que pueden ser claves en el camino al Mundial 2026.