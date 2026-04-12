Escándalo en la Serie A: casi se van a las piñas en el túnel y terminaron expulsados

La tensión se trasladó fuera de la cancha y obligó al árbitro a tomar decisiones antes del complemento del encuentro entre Genoa y Sassuolo, por la Serie A.

El partido entre Genoa y Sassuolo por la Serie A de Italia tuvo un episodio inesperado en el entretiempo, cuando una pelea entre jugadores derivó en dos expulsiones antes del inicio del segundo tiempo. El conflicto se desató tras el cierre de la primera mitad, cuando los futbolistas se dirigían hacia los vestuarios.

En ese contexto, se produjo un cruce que fue escalando en intensidad hasta transformarse en empujones y enfrentamientos en el túnel. Mikael Ellertsson, por el lado de Genoa, y Domenico Berardi, referente de Sassuolo, fueron los protagonistas principales del incidente que obligó a la intervención arbitral.

Pelea y expulsiones en la Serie A Según se supo, la discusión se originó a partir de un intercambio entre Stefano Sabelli y Berardi, que luego sumó a Ellertsson en el conflicto. La situación derivó en un enfrentamiento físico que continuó fuera del campo de juego.

Ante este escenario, el árbitro Antonio Rapuano tomó la decisión de expulsar a ambos futbolistas antes del inicio del complemento, dejando a los dos equipos con diez jugadores.