El flamante DT de Tottenham fue tajante al hablar sobre Cuti Romero: "Necesitamos lo mejor de él"

El nuevo DT de Tottenham, Roberto De Zerbi, habló antes de su estreno y dejó en claro qué espera del equipo en la complicada lucha por evitar el descenso.

El Tottenham atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. A falta de seis fechas para el final de la Premier League, el equipo está a apenas un punto de la zona de descenso y acumula una racha alarmante de 13 partidos sin ganar, con su última victoria registrada en diciembre de 2025.

En ese contexto, la dirigencia decidió un nuevo volantazo: tras la salida de Igor Tudor, Roberto De Zerbi asumió como entrenador y se convirtió en el cuarto DT del club en menos de un año. Su debut será este fin de semana frente a Sunderland, en un partido clave para empezar a cambiar la historia.

Roberto De Zerbi fue directo sobre Cuti Romero en la previa de su debut Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi asumió en Tottenham y se convirtió en el cuarto entrenador en menos de un año. @SpursOfficial El entrenador italiano no perdió tiempo y dejó un mensaje fuerte hacia el plantel, con nombres propios incluidos como el de Cristian Romero: "Hay jugadores veteranos de este equipo que hoy son cruciales para mí: Van de Ven, Romero, Porro, Solanke. Quiero ver al Gallagher del Chelsea. Confío en la calidad de mis jugadores y mi objetivo es ayudarlos a volver a jugar bien y disfrutar con la pelota".

En esa misma línea, De Zerbi también se detuvo puntualmente en Cuti, a quien puso en un lugar central dentro del equipo: "Es muy importante para nosotros. Es el capitán y quizás el jugador más importante en nuestro equipo. Necesitamos lo mejor de él", aseguró en declaraciones a NBC Sports.

El Tottenham de Cuti Romero acumula 13 partidos sin ganar Amistoso Selección Argentina vs Zambia 2026 Cuti Romero Cuti Romero necesita levantar su nivel en los Spurs para llegar de la mejor manera con la Selección argentina al Mundial 2026. Juan Mateo Aberastain / MDZ Pero más allá de lo futbolístico, el foco estuvo en lo anímico. De Zerbi fue claro sobre lo que pretende en este tramo decisivo: "Lo que quiero es ver a un equipo con carácter y personalidad. El ADN de este equipo es buscar el arco rival y convertir, y es lo que voy a intentar transmitirles".