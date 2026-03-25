El motivo por el cual no se podrá ocupar la banca de Janina Ortiz

Una dirigente del PRO y excandidata de La Unión Mendocina (LUM), María Belén Castillo, elevó un planteo formal ante la Cámara de Diputados que está incluido este miércoles 25 de marzo en el orden del día, para exigir una resolución concreta respecto a la banca de la suspendida diputada Janina Ortiz , quien está siendo investigada por la Justicia y que hace dos años fue apartada de la Legislatura .

Sin embargo, de acuerdo confiaron a MDZ referentes de la Cámara de Diputados el planteo no podrá ser resuelto debido a que los legisladores no expulsaron a Ortiz, sino que la suspendieron hasta que la Justicia resuelva su situación. Es decir que si asume Castillo, que es quien seguía en la lista cuando Ortiz fue candidata, y luego hay una resolución judicial a su favor, debería volver la suspendida diputada.

Por lo tanto, la Cámara de Diputados seguirá funcionando con 47 miembros como hasta ahora. Para que pueda asumir Castillo, debería ser expulsada Ortiz pero eso no es lo que se decidió.

La nota fue presentada la semana pasada y está entre los asuntos entrados de la sesión de este miércoles 25. No tendrá un tratamiento, sino que sólo corresponde formalmente su lectura.

La dirigente del PRO pidió ocupar la banca para que se garantice la “integración efectiva” del cuerpo legislativo y se evite una “subrepresentación prolongada” de la Primera Sección Electoral.

En esa línea, Castillo reclamó dejar atrás “toda situación de indefinición institucional” y adoptar una decisión “expresa y fundada” respecto de la banca en cuestión. Según argumentó, no se trata de un asunto meramente reglamentario, sino de un tema que impacta directamente en “el normal funcionamiento del cuerpo legislativo” y en “la integridad de la representación popular".

nota por la banca de Ortiz

La situación judicial de Janina Ortiz

La diputada Janina Ortiz está suspendida porque está investigada en dos causas judiciales que están vinculadas a cuando era la secretaria de Gobierno de la municipalidad de Las Heras.

Se trata de una imputación por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa y además, tiene otra causa por coacciones agravadas. La Justicia aún no ha resuelto sobre situación judicial.

A Ortiz le sacaron los fueros en diciembre de 2023 y posteriormente suspendida de su banca en marzo de 2024 por "comportamiento indigno".