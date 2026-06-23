Bank of America anticipa que no habría baja de las tasas de interés de la Fed hasta 2028

Lejos de bajar, parece que ahora las tasas de interés de referencia de Estados Unidos van a moverse hacia un terreno alcista. Al menos es lo que surge de la última previsión del Bank of America (BofA) , que marca un cambio de perspectiva sobre la política de la Reserva Federal .

La entidad pronostica ahora tres subidas de tipos de interés que sumarían 75 puntos básicos en lo que resta del año, antes de que la Fed se decida a hacer una pausa prolongada. Así se posterga cualquier posibilidad de recortes de tasas en lo inmediato.

Aditya Bhave, analista de Bank of America , espera que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en septiembre, octubre y diciembre, situando la tasa de referencia entre 4,25 % y 4,50 %.

"Creemos que la Fed mantendrá los tipos sin cambios el próximo año", escribió Bhave, en un contexto en que es probable que la inflación se mantenga lo suficientemente estable como para evitar que el tipo de interés oficial real se vuelva excesivamente restrictivo.

La previsión actual vuelve sobre sus pasos en el escepticismo que manifestó anteriormente el Bank of America acerca de la necesidad de recortes de tasas , una opción que ahora considera prematuros.

Empleo e inflación

Tomando en cuenta lo que ocurre en el mercado laboral, Bhave apuntó que los riesgos a la baja se han "disipado", indicó el portal Investing.com, destacando que se observa una tasa de desempleo estable en relación a mayo de 2025, cuando los tipos de interés eran 75 puntos básicos más altos.

Evaluando la situación con la inflación, BofA señaló que "el problema de la inflación de la Reserva Federal ha empeorado claramente", a partir de un índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente (equivalente a la inflación núcleo) que podría alcanzar el 3,5% en mayo, casi 70 puntos básicos más que del año anterior.

En el Resumen de Proyecciones Económicas de la Fed de junio, nueve responsables de la política monetaria de Estados Unidos proyectaron subidas de tipos de interés, aún sin esperar una caída del desempleo. Esto da a entender que el ajuste del mercado laboral ya no es un requisito previo para la acción.

La Fed de Kevin Warsh

En relación a la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, Bhave apuntó que éste "enfatizó repetidamente la importancia de restablecer la estabilidad de precios y sugirió que la política no es particularmente restrictiva".

Para Bank of hay tres factores que pueden delinear los escenarios clave que podrían modificar el camino de las subidas de tipos. Estos son la fuerte desaceleración del empleo, datos débiles del PCE subyacente y una venta masiva de acciones en Wall Street.