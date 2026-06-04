La empresa suiza Mercuria, vinculada a Manzano, compra las estaciones de servicio Shell de Raízen

La compañía suiza Mercuria Energy Group concretó la compra de los activos de Raízen en Argentina por un valor de US$ 1.420 millones, en una operación clave en el sector energético local. La transacción incluye la red de 894 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell , la refinería de Dock Sud y otros activos vinculados a la comercialización y distribución de combustibles .

La adquisición fue confirmada oficialmente por Raízen a la bolsa de Brasil, empresa controlada por la petrolera Shell y el grupo brasileño Cosan, que hasta ahora gestionaba el negocio de refinación y comercialización de combustibles de la marca en el país.

El acuerdo abarca una porción significativa del mercado argentino de downstream. Entre los activos transferidos figuran las estaciones de servicio Shell, que concentran cerca del 18% de las ventas de combustibles del país; la refinería de Dock Sud, responsable de aproximadamente el 14% de la producción nacional de combustibles; una planta de lubricantes ubicada en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas en Aeroparque y Ezeiza; y terminales de almacenamiento y distribución en Arroyo Seco y Santa Fe.

Desde hace varios años, Shell había dividido sus operaciones en Argentina entre la producción de hidrocarburos y la comercialización de combustibles. Mientras la compañía continúa participando del negocio de exploración y producción, especialmente en Vaca Muerta, las actividades vinculadas a refinación y expendio de combustibles estaban bajo la órbita de Raízen.

En un comunicado difundido tras el cierre de la operación, Mercuria señaló que la adquisición forma parte de su estrategia de expansión en mercados energéticos considerados estratégicos. La firma destacó que Argentina presenta oportunidades de crecimiento en el sector y aseguró que mantendrá la continuidad operativa del negocio.

Fundada en Ginebra en 2004, Mercuria es uno de los principales operadores independientes de energía y materias primas del mundo. La empresa desarrolla actividades en más de 50 países y participa en distintos segmentos de la cadena energética, incluyendo petróleo, gas natural, gas natural licuado, electricidad, energías renovables y metales.

Socios de José Luis Manzano

La operación fortalece la presencia del grupo suizo en Argentina, donde ya participa en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a través de Phoenix Global Resources, compañía en la que comparte participación con Integra Capital, el fondo de inversión encabezado por el empresario José Luis Manzano.

Por el lado vendedor, Raízen indicó que los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer su estructura financiera. La compañía atraviesa un proceso de reordenamiento de activos y presentó recientemente una propuesta de reestructuración de deuda a sus acreedores, en el marco de compromisos financieros que superan los US$ 13.000 millones.

El cierre definitivo de la transacción aún deberá cumplir con los procedimientos habituales para este tipo de operaciones, entre ellos la obtención de las autorizaciones regulatorias y judiciales correspondientes. Según informó Raízen, se prevé que el proceso concluya durante el actual ejercicio fiscal.