Secreto milenario: por qué hay que poner una hoja de laurel debajo de la almohada

El Feng Shui es una filosofía milenaria que equilibra las energías de los espacios para mejorar la salud física y mental. Un ritual casero se ha vuelto viral: colocar una hoja de laurel debajo de la almohada antes de ir a dormir.

Si bien parece una superstición, la práctica recomendada combina los principios energéticos de la filosofía oriental con los beneficios reales de la aromaterapia para combatir el estrés y asegurar un descanso profundo.

Las personas pasan horas apoyados en la almohada, pero es uno de los objetos a los que menos atención le prestan. Según los expertos en organización y armonización, este elemento no solo acumula suciedad física, sino también las tensiones, preocupaciones y el estrés residual de todo nuestro día.

Las hojas de laurel liberan aceites esenciales con propiedades sumamente relajantes. Su suave perfume actúa sobre el sistema nervioso, ayudando a desacelerar la mente, aliviar la ansiedad y despejar las vías respiratorias.

Asimismo, en la cultura oriental, el laurel es un símbolo ancestral de protección , purificación y claridad mental. Dormir cerca de él ayuda a limpiar las vibraciones negativas de la habitación y a sintonizar una frecuencia de calma.

Para aprovechar al máximo este truco sin arruinar la cama, los especialistas recomiendan usar hojas de laurel secas y enteras y para que evitar que se muela la hoja con el movimiento se puede deslizar entre la almohada y funda, colocarla en una bolsita o directamente debajo de la almohada.

Con los días, la hoja se vuelve quebradiza y pierde su fragancia natural. Los expertos sugieren renovarla cada una o dos semanas para asegurar que el estímulo aromático y protector se mantenga activo.