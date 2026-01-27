No tires las toallas rotas: 4 trucos para reciclar, ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente

Te compartimos opciones que puedes hacer en casa y con pocos materiales. No te pierdas la oportunidad de darle una segunda vida a tus sábanas.

El reciclaje se ha convertido en el estilo de vida de muchos y ha despertado una tendencia que da una segunda oportunidad a las toallas y sábanas viejas que tenemos escondidas en el fondo del armario que queremos tirar. No importa si están un poco deshilachadas o tienen manchas, a continuación te contamos cómo sacar el máximo provecho.

Las toallas viejas se pueden convertir en paños y trapos de limpieza porque son absorbentes, suaves y lavables. Para hacerlo tienes que tomar tu toallas o sábanas y cortarla en cuadrados, aunque algunos hacen rectángulos para luego utilizar en mopas o plumeros. Esta opción deja el papel de cocina en un segundo plano y te permite ahorrar más mientras cuidás el medio ambiente.

limpiar trapos o toallas de cocina No tirés tu toalla porque puede servir para otras cosas. PIXABAY Formas de usar tu toalla Otra forma de aprovechar la toalla es crear bolsas para productos agrícolas. Si eres de los que se esfuerza por reducir el uso de las bolsas de plástico, esta opción es ideal para ti. Corta dos cuadrados grandes y tiras las manijas. Une los retazos con una máquina de coser o hilo y un poco de paciencia.

Si buscas pasar un día fuera de casa, puedes usar la toalla como manta de picnic o de playa. Estas son fáciles de transportar y entran en cualquier mochila porque no ocupan mucho espacio. Además, la mayoría tiene el tamaño adecuado para que una persona se siente en ella.

Finalmente, te presentamos una opción para tus actividades favoritas. Muchos utilizan los restos de telas, toallas o sábanas para crear delantales para proteger su ropa durante actividades como pintar o cocinar.