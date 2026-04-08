Martín Lousteau le dedicó un romántico posteo a Carla Peterson por su cumpleaños

Martín Lousteau compartió un sentido texto en sus redes sociales y se viralizó al instante por las tiernas palabras que le dedicó a la actriz.

Martín Lousteau y Carla Peterson se encuentran pasando una hermosa relación amorosa y en las últimas horas le dedicó un tierno posteo a la actriz por su cumpleaños. El mensaje se viralizó rápidamente en las redes y demuestra el amor que le tiene.

"Hay personas que celebran su cumpleaños. Y hay personas que, de alguna manera, nos celebran a todos, todo el año", comenzó escribiendo el diputado en su cuenta oficial de Instagram con diferentes imágenes que acompañaban el texto.

"Carla es de las segundas. En lo cotidiano, en esa vida que armamos juntos y que me parece —cada vez más— una vida linda de verdad: nos mira a Gaspar y a mí como si fuéramos las personas más importantes del mundo", subrayó Lousteau sobre Carla Peterson.

El mensaje de Martín Lousteau a Carla Peterson Captura de pantalla 2026-04-08 134314 El posteo de Martín Lousteau. Foto: Instagram / @gugalusto. Luego agregó: "Está en los detalles de todos los días, en las aventuras grandes y en las pequeñas, en las mañanas con Gaspar y en las noches hablando de todo y de nada. En esa vida nuestra, que ella hace mejor simplemente estando".