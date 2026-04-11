Se destapó el hábito más desagradable de Brian Sarmiento: "Con la puerta abierta..."

Tras aparecer desnudo en vivo, un compañero de fútbol del hermanito reveló las "asquerosidades" que hacía en los entrenamientos.

Un compañero de fútbol destapó el hábito más desagradable de Sarmiento. / Captura Telefe

Brian Sarmiento, el exfutbolista que cambió los botines por las cámaras de Gran Hermano, se convirtió en el protagonista absoluto de un escándalo que roza el límite de lo permitido. Tras el episodio del "teléfono dorado", donde el mediático apareció completamente desnudo frente a millones de espectadores, salió a la luz un oscuro historial de vestuario que confirma que su falta de pudor no es una estrategia de juego, sino una forma de vida.

Así fue el gracioso blooper de Brian Sarmiento en GH. El "teléfono dorado" y un desnudo que fue solo el principio El clima dentro de la casa de Telefe está que arde. Brian Sarmiento se mueve con una verborragia desafiante que muchas veces descoloca al resto de los participantes. Sin embargo, el escándalo mayor se dio cuando, al sonar el teléfono dorado, el ex Newell's decidió correr a atender sin una gota de ropa.

brian sarmiento portada Brian Sarmiento, el participante que divide aguas en Gran Hermano con su actitud desafiante. Captura Telefe Mientras el público se debatía entre la risa y el rechazo, un testimonio del pasado llegó para ponerle más pimienta al asunto: resulta que Brian siempre fue así de "libre", incluso cuando compartía plantel con otros profesionales.

La desagradable costumbre de Brian Sarmiento. Fue en el programa de streaming Cuerpo Técnico donde explotó la verdadera granada. Facundo Parra, quien fue compañero de Sarmiento en All Boys allá por el 2020, no se guardó nada al recordar la convivencia con el hoy hermanito. “Un delincuente, boludo. Se sentaba y garcaba con la puerta abierta, con un pucho en la boca y en bolas”, disparó el delantero sin anestesia.