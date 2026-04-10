Tras su salida de Gran Hermano, reflotan el pasado más oscuro de Andrea del Boca: "Nos quedamos paralizados"

Luego de que se confirmara que del Boca no vuelve al reality, Ángel de Brito sacó a la luz una fuerte polémica de los años 80, que involucra a una famosa actriz.

La salida inesperada de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego de sufrir un accidente que derivó en su traslado a una clínica, volvió a poner su nombre en el centro de la escena. A partir de este episodio, en LAM reflotaron una antigua polémica que la vincula con otra reconocida actriz.

Fue Ángel de Brito quien repasó un conflicto ocurrido décadas atrás, cuando Del Boca trabajaba junto a Gloria Carrá en la telenovela Estrellita Mía, ficción que protagonizaba junto a Ricardo Darín. Según contó el conductor, el episodio también tuvo como protagonista a Ana María, madre de la actriz.

Andrea del Boca- Portada La actriz había ingresado al reality a fines de febrero. Foto: prensa Telefe. Durante el programa, el periodista aseguró haber accedido al testimonio de una persona que presenció la situación y que decidió mantener su identidad en reserva. A partir de ese relato, reconstruyó el momento en que se habría producido un fuerte cruce en un espacio compartido por el elenco.

"Voy al relato, no sé si la actriz que está viendo el programa quiere que de su nombre", introdujo el comunicador. Luego, de Brito compartió lo que le transmitieron: "Yo estaba ahí haciendo una ficción y vi el cachetazo de la madre. Estábamos almorzando, estaba Gloria con otras compañeras. La madre abrió la puerta del bar y le encajó una cachetada".

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en LAM El Violento Episodio Entre La Madre De Andrea Del Boca Y Gloria Carrá