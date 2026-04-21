La inteligencia artificial revela cuál es la mejor IA para estudiar en 2026

En un contexto donde cada vez más estudiantes usan inteligencia artificial para aprender, surge una pregunta clave: ¿cuál es la mejor herramienta para estudiar?. Por eso, le preguntamos a la propia IA cuál recomienda y por qué.

Según análisis realizados por distintas plataformas, una de las opciones que más se destaca es NotebookLM, una IA diseñada específicamente para el aprendizaje. A diferencia de otras más generales, esta permite trabajar directamente con materiales propios como apuntes, PDFs o documentos.

El principal diferencial de NotebookLM es que no responde solo con información general de internet, sino que se basa en los contenidos que el usuario le proporciona. Esto permite:

Mientras otras inteligencias artificiales funcionan como buscadores avanzados o generadores de texto, NotebookLM está pensada para el aprendizaje activo. Es decir, no solo da respuestas, sino que ayuda a procesar y comprender la información. Además, con el material proporcionado puede generar diversas herramientas que sirven para aprender tales como podcast, mapas conceptuales, preguntas, entre otras.

Esta herramienta que recomienda la propia inteligencia artificial marca un salto en la educación. Hoy, estudiar no se trata solo de leer o memorizar, sino de interactuar con la información. Por otro lado, también nos hace reflexionar sobre el uso de la IA en estos ámbitos y como podemos usarla no para reemplazar el aprendizaje, sino para potenciarlo.