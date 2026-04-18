La inteligencia artificial recomienda las técnicas de estudio definitivas para no olvidar lo aprendido

Ni releer ni subrayar: la inteligencia artificial revela las técnicas de estudio con mayor respaldo científico para potenciar tu aprendizaje.

La forma en la que se estudia es tan importante como el tiempo que se le dedica. Cuando se le consulta a la inteligencia artificial cuáles son las técnicas más efectivas para aprender y retener información, las respuestas están respaldadas por décadas de investigación en neurociencia y psicología cognitiva. Estas son las tres que más recomienda.

La técnica de estudio de recuperación activa Esta ténica de estudio, conocida en inglés como retrieval practice, es considerada por la IA como una de las ténicas más efectivas. Consiste en intentar recordar la información sin mirarla, es decir, cerrar el libro o los apuntes y tratar de escribir o decir en voz alta todo lo que se recuerda sobre un tema.

La clave está en que el cerebro aprende mejor cuando tiene que esforzarse para recuperar la información que cuando la recibe de forma pasiva. Los estudios respaldan que los estudiantes que practican la recuperación activa retienen hasta un 50% más de información a largo plazo que los que solo releen sus apuntes.

examen La tensión de rendir sin estudiar. Foto: Fuente: Shutterstock Estas técnicas pueden ayudar a retener la información a largo plazo. Shutterstock

La repetición espaciada La inteligencia artificial recomienda esta técnica para recordar información a largo plazo. Consiste en revisar el material en intervalos de tiempo crecientes en lugar de estudiar todo junto en una sola sesión. Por ejemplo, repasar un tema el día que se estudia, luego a los tres días, luego a la semana y así sucesivamente.