Cinco carreras que sí sirven y tendrán futuro según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no solo expone qué carreras pierden valor, también señala cuáles seguirán siendo clave en el mercado laboral . En un contexto de automatización creciente, elegir bien qué estudiar se volvió más importante que nunca.

Según distintos modelos de inteligencia artificial utilizados para analizar tendencias globales de empleo, las carreras con mayor proyección son aquellas que combinan conocimiento técnico, pensamiento crítico y habilidades humanas difíciles de reemplazar por máquinas. Con ese enfoque, estas cinco carreras aparecen como las más sólidas de cara al futuro.

La inteligencia artificial ubica a Ingeniería en Sistemas e Informática como una de las carreras con mayor proyección a largo plazo porque es la base sobre la que se construye toda la transformación digital. Aunque muchas tareas técnicas se automaticen, sigue siendo indispensable el rol humano para diseñar arquitecturas, integrar tecnologías, resolver fallas complejas y adaptar los sistemas a necesidades concretas de empresas, gobiernos y organizaciones .

Según la inteligencia artificial, las profesiones con habilidades humanas y técnicas serán las más demandadas.

Además, estos profesionales no solo programan: toman decisiones estratégicas sobre seguridad, escalabilidad y uso responsable de la tecnología. Un modelo de análisis laboral señaló que "la inteligencia artificial necesita profesionales que la diseñen, la controlen y la integren a los procesos productivos", algo que ninguna automatización puede resolver por sí sola.

Si bien la inteligencia artificial ya colabora en diagnósticos por imágenes, análisis de estudios y detección temprana de enfermedades, la medicina sigue siendo una de las carreras más seguras. La relación médico-paciente, la evaluación integral de cada caso y la toma de decisiones bajo presión continúan dependiendo del criterio humano.

La IA puede sugerir opciones, pero no asume la responsabilidad ética ni emocional que implica tratar con personas reales. Según la proyección, "la tecnología es una herramienta, pero la medicina sigue dependiendo del criterio humano en situaciones complejas", especialmente cuando hay múltiples variables clínicas, urgencias o decisiones que no admiten margen de error.

3. Psicología

La salud mental aparece como uno de los campos con mayor crecimiento en los próximos años, y la inteligencia artificial reconoce que la psicología seguirá siendo indispensable. El aumento del estrés, la ansiedad y los trastornos emocionales impulsa una demanda sostenida de profesionales capaces de acompañar, escuchar y comprender procesos humanos profundos.

Aunque la IA pueda detectar patrones de comportamiento o brindar asistencia básica, no puede reemplazar el vínculo terapéutico ni la construcción de confianza entre profesional y paciente. El modelo consultado explicó que "la inteligencia artificial puede detectar patrones, pero no reemplaza el vínculo terapéutico humano", que sigue siendo el núcleo de la práctica psicológica.

4. Ingeniería Ambiental y Energías Renovables

La transición hacia modelos productivos más sustentables impulsa una fuerte demanda de ingenieros especializados en ambiente y energías renovables. La inteligencia artificial detecta que los proyectos vinculados a energía solar, eólica, eficiencia energética y gestión ambiental no solo seguirán creciendo, sino que se volverán estructurales en la economía global.

Estos profesionales son clave para diseñar, implementar y supervisar soluciones frente al cambio climático, algo que no puede resolverse únicamente con algoritmos. "Las políticas ambientales y el cambio climático garantizan una demanda sostenida de estos perfiles", indicó el análisis automatizado, que destaca su rol estratégico a largo plazo.

5. Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Paradójicamente, la inteligencia artificial también crea empleo. Las carreras vinculadas a ciencia de datos, machine learning y desarrollo de modelos inteligentes aparecen entre las más prometedoras porque son las encargadas de dar sentido a la información y supervisar el funcionamiento de los sistemas automáticos.

Estos profesionales no se limitan a procesar datos: definen qué información usar, cómo interpretarla y qué decisiones tomar a partir de ella. Según el sistema de proyección, "cuanto más avance la inteligencia artificial, mayor será la necesidad de especialistas que la entiendan, la corrijan y la regulen", especialmente para evitar errores, sesgos o usos indebidos.

La inteligencia artificial no elimina el trabajo humano, pero redefine qué habilidades valen la pena. Las carreras que combinan conocimiento técnico, pensamiento crítico y capacidad de adaptación seguirán siendo relevantes en un mercado laboral en constante cambio. Elegir una de estas opciones hoy puede marcar la diferencia mañana.