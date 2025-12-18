Llegan los cursos de OpenAI para dominar la inteligencia artificial y conseguir empleo

En un mercado laboral que cambia todo el tiempo, saber manejar las nuevas tecnologías es fundamental para no quedarse afuera. Por esta razón, la compañía líder en el sector anunció el lanzamiento de los cursos de OpenAI. Estas capacitaciones buscan dar herramientas prácticas para que usuarios y profesionales le saquen el jugo a la inteligencia artificial (y a ChatGPT) en su día a día.

La firma californiana ya había avisado en septiembre que su plan era ampliar las oportunidades económicas de la gente. Ahora, pasa de la teoría a la acción con dos propuestas concretas que prometen enseñar habilidades reales. Según datos de la misma empresa, más de 800 millones de personas usan su chat cada semana para resolver problemas o buscar trabajo, por lo que lanzar una certificación oficial era el paso lógico a seguir.

Capacitación para docentes en Coursera Uno de los focos principales está puesto en la educación. OpenAI entiende que los maestros tienen un rol protagónico para guiar a los chicos y a sus familias en el uso seguro de estas herramientas. Para ellos, lanzaron "ChatGPT Foundations for Teachers". Este programa está pensado para docentes de hasta nivel secundario y ya se puede encontrar en la plataforma Coursera.

El contenido es bien práctico. Enseña los conceptos básicos de cómo funciona el sistema, pero también trucos para personalizarlo y aplicarlo en tareas administrativas o directamente en el aula. "Los docentes tienen un papel protagónico a la hora de ayudar a estudiantes", aseguran desde la empresa. Aunque hoy está en una plataforma externa, la idea es que para principios de 2026 el programa funcione directamente dentro de la aplicación de chat.

Inteligencia Artificial aplicada al trabajo La segunda propuesta se llama "AI Foundations" y apunta al mundo corporativo. Por ahora, se lanza a través de programas piloto con un grupo seleccionado de empleadores y socios del sector público. Lo novedoso es la experiencia de aprendizaje: "Por primera vez, una experiencia de aprendizaje completa está disponible directamente dentro de ChatGPT", explicaron desde la compañía.