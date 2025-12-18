Llegan los cursos de OpenAI para dominar la inteligencia artificial y conseguir empleo
La empresa de ChatGPT presentó sus primeros programas de estudio oficiales. Enterate cómo funcionan los nuevos cursos de OpenAI para docentes y profesionales.
En un mercado laboral que cambia todo el tiempo, saber manejar las nuevas tecnologías es fundamental para no quedarse afuera. Por esta razón, la compañía líder en el sector anunció el lanzamiento de los cursos de OpenAI. Estas capacitaciones buscan dar herramientas prácticas para que usuarios y profesionales le saquen el jugo a la inteligencia artificial (y a ChatGPT) en su día a día.
La firma californiana ya había avisado en septiembre que su plan era ampliar las oportunidades económicas de la gente. Ahora, pasa de la teoría a la acción con dos propuestas concretas que prometen enseñar habilidades reales. Según datos de la misma empresa, más de 800 millones de personas usan su chat cada semana para resolver problemas o buscar trabajo, por lo que lanzar una certificación oficial era el paso lógico a seguir.
Capacitación para docentes en Coursera
Uno de los focos principales está puesto en la educación. OpenAI entiende que los maestros tienen un rol protagónico para guiar a los chicos y a sus familias en el uso seguro de estas herramientas. Para ellos, lanzaron "ChatGPT Foundations for Teachers". Este programa está pensado para docentes de hasta nivel secundario y ya se puede encontrar en la plataforma Coursera.
El contenido es bien práctico. Enseña los conceptos básicos de cómo funciona el sistema, pero también trucos para personalizarlo y aplicarlo en tareas administrativas o directamente en el aula. "Los docentes tienen un papel protagónico a la hora de ayudar a estudiantes", aseguran desde la empresa. Aunque hoy está en una plataforma externa, la idea es que para principios de 2026 el programa funcione directamente dentro de la aplicación de chat.
Inteligencia Artificial aplicada al trabajo
La segunda propuesta se llama "AI Foundations" y apunta al mundo corporativo. Por ahora, se lanza a través de programas piloto con un grupo seleccionado de empleadores y socios del sector público. Lo novedoso es la experiencia de aprendizaje: "Por primera vez, una experiencia de aprendizaje completa está disponible directamente dentro de ChatGPT", explicaron desde la compañía.
Esto significa que los alumnos no solo leen o miran videos, sino que practican tareas reales y reciben devoluciones en el momento dentro del mismo entorno. Quienes completen el trayecto recibirán una insignia o "badge". Este reconocimiento sirve para verificar que la persona tiene las habilidades listas para aplicar en un laburo real. Además, con cursos extra y un proyecto final, se podrá acceder a una certificación completa.
Todo esto forma parte de una estrategia mayor. La intención es conectar el aprendizaje con oportunidades económicas concretas, sentando las bases para lo que llaman la "OpenAI Jobs Platform". Incluso, están colaborando con el portal Indeed para asegurar que este esfuerzo sirva para conseguir empleo de verdad. Es una oportunidad bárbara para quienes quieren mejorar su perfil profesional y entender hacia dónde va el futuro del trabajo.