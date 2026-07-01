Comienza hoy el nuevo régimen de partos, pero faltan "detalles" y hay cambios

Como estaba previsto, desde este miércoles 1 de julio comienza a aplicarse el nuevo régimen de partos en las clínicas privadas , de acuerdo a lo que confirmó el ministerio de Salud a MDZ. Sin embargo, falta el avanzar con las formas de pago a los médicos para que pueda implementarse plenamente. La intención del Gobierno es bajar el índice de cesáreas .

Una alta fuente de la cartera de salud sostuvo que no está listo el acuerdo con los financiadores- las prepagas-. pero las clínicas tienen hasta fin de mes para terminarlo y que el resto de los requerimientos "deberían tenerlo todo" completo.

Las clínicas que firmaron el convenio el año pasado son el Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.

En esos efectores de salud deberán ejecutar el plan que el Gobierno anunció en noviembre pasado que consiste básicamente en que los obstetras de guardia atiendan los partos y no quienes siguieron el embarazo . Para eso, las clínicas deben tener desde hoy un servicio completo de guardia activa las 24 horas. Sin embargo, ocurrirá que los mismos médicos atiendan a sus pacientes siempre y cuando participen de las guardias y hagan un acuerdo con la institución donde trabajan. Este ítem se agregó al convenio inicial, luego de un acuerdo con OBUM - Obstetras Unidos de Mendoza-.

El Ministerio de Salud busca instalar la idea de que la mejor opción es el parto natural y que la cesárea debe realizarse únicamente cuando la salud de la madre o del bebé así lo requiera, o cuando la mujer la solicite por decisión propia.

Según datos de la cartera sanitaria, que 8 de cada 10 nacimientos en clínicas privadas sean por cesárea evidencia que muchos médicos las programan según horarios y días que resultan convenientes para ellos y para las instituciones. Eso es lo que el proyecto oficial busca revertir porque los estándares de marcan los organismos internacionales son mucho menores para la realización de cesáreas.

En otras palabras, la iniciativa apunta a que las embarazadas lleguen al momento del parto y que sea el médico de guardia quien evalúe qué método corresponde utilizar, sin que intervenga directamente el obstetra que acompañó el embarazo. Ese profesional podrá estar presente durante el parto, pero no será el responsable principal, ya que esa función que recaerá en el médico de guardia, aunque habrá excepciones.

Obstetras seguirán atendiendo partos si hay un "acuerdo"

La Asociación de Obstetras Unidos de Mendoza -OBUM- emitió un comunicado informando que al acuerdo inicial firmado por las clínicas el año pasado, se agregó un apartado que permite a los obstetras atender a los pacientes que siguen los partos si es que hay un convenio con la institución donde trabajan.

"Esto permite preservar un aspecto fundamental del cuidado: el vínculo de confianza construido durante el embarazo, sin dejar de garantizar el trabajo coordinado con el equipo de guardia y la seguridad de la madre y del bebé".

Los servicios para atender partos que las clínicas deben tener desde hoy

Para que se aplique el plan, las clínicas- por ejemplo la de Cuyo ya confirmó internamente al personal que lo tiene activo- deberán tener las 24 horas: guardias de licenciadas en obstetricias; tocoginecología; neonatología; soporte crítico como hemoterapia y unidad de cuidados intensivos y guardia de anestesia.

Los obstetras que quieran participar de las guardias deberán pasar sus horarios a los lugares de sus trabajos para organizarlos- se supone que esta situación ya se hizo previamente pero en algunos hospitales aún no-.

Hay quejas de obstetras consultados por MDZ: varios aseguran que "falta capacitación" y que hay dudas de muchos profesionales.