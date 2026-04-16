La novedad sobre el proyecto de las cesáreas que aplauden el Gobierno y los obstetras

El Gobierno y los obstetras nucleados en OBUM, tuvieron una reunión "muy positiva" este jueves 16 por la mañana sobre el proyecto para bajar el índice de cesáreas en las clínicas privadas que arrancará en julio.

Luego de la tensión que hubo esta semana, que incluyó la presencia de obstetras del Gran Mendoza en la Legislatura, el ministro de Salud Rodolfo Montero, se reunió con OBUM y les explicó los alcances de la iniciativa e hizo algunas modificaciones a la iniciativa original que conformó a los médicos .

El Gobierno busca bajar el índice de cesáreas en el sector privado con un convenio que ya firmaron 6 maternidades pero que tiene como punto principal que no sean los mismos médicos que siguieron el embarazo quienes atiendan los partos, para garantizar que un obstetra de guardia, sea quien decida qué tipo de intervención tendrá una mujer a la hora de parir.

Pero en el encuentro, Montero les aclaró a los médicos que podrán integrar los equipos de guardia y de esa manera, seguir atendiendo a sus pacientes, si es que coinciden con el día en el que van a parir.

Además, habrá excepciones en las que una embarazada con problemas graves tendrá el parto con el obstetra de cabecera, que será parte de la guardia aunque no le corresponde.

La conformidad de los obstetras

Desde OBUM salieron contentos de la reunión por tres puntos de los que hablaron con el ministro y que luego comunicaron al resto de los obstetras.

Se permite al médico tratante acudir a asistir los partos o cesáreas; pasando a formar parte del equipo de guardia de ese momento.- de todas maneras este punto dependerá de si la paciente llega al parto y coincide con sus obstetra en el día y la hora-.

Se permite que el pago de honorarios médicos sea a través de OBUM.- La atención del médico y paciente y que el honorario sea regulado por el médico y no por la institución obligatoriamente-.

Se compromete el ministerio a asegurar servicios de guardias completas en cada institución privada.

"Seguimos trabajando en conjunto con el ministerio. Nos comprometimos a comunicar la medida como positiva para disminuir el índice de cesáreas en Mendoza, a nuestras pacientes, ya que creemos que se nos respetaron los principales puntos que podían ser causales de conflicto. Quedamos a disposición para nuevas reuniones y seguir aportando al proyecto", sostuvieron desde la organización que los nuclea a los obstetras.

La mirada del Gobierno

Desde el ministerio de salud también respiran aliviados. El encuentro para ellos como para los obstetras, fue exitoso. Según pudo saber MDZ, desde la cartera sanitaria acordaron con los obstetras que colaboren a conformar los servicios de guardia, Pero además, les aclararon que el convenio dice que los médicos van a poder ser parte de la guardia.

En casos excepcionales, los médicos pidieron que si una paciente propia tiene complicaciones en su embarazo y ellos no están de guardia, que los dejen conforman el equipo, por tratarse de un caso puntual. El ministerio accedió.

Además, desde el ministerio les explicaron la dinámica y además la idea de certificar en un futuro que las maternidades que han firmado el convenio sean consideradas modelo a través de certificación de normas.

Se trata de el Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.