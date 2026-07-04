La UTA se declara "en estado de alerta" y crece la tensión por posibles medidas en los colectivos

El Gobierno autorizó distintas audiencias para el comienzo de las negociaciones paritarias entre los empresarios de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , audiencias las cuales no hubo ningún acercamiento y escala el nivel de tensión por posibles medidas del sindicato en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , negociación que, luego, repercute en el resto de las discusiones en el interior.

Al no haberse presentado, hasta la fecha, ningún porcentaje de aumento, el gremio se declaró en estado de alerta y promete medidas de fuerza si se profundiza esta situación, consignaron altas fuentes de la conducción, en diálogo con MDZ .

“No puede ser que tengamos que ser defensores de los empresarios. Tenemos que realizar medidas para que ellos vayan a Transporte y se quejen. Ambos juegan con los trabajadores, dentro de poco deberemos pagar para trabajar. Estamos mal, seguimos mal y los gobernantes están en otra cosa. Estamos en estado de alerta”, sentenció una fuente inobjetable de la UTA, que advierte “medidas si no avanzan las próximas audiencias”.

Actualmente se está discutiendo el incremento salarial entre mayo y julio. “Quieren hasta 15% de incremento llegando escalonado por ese periodo”, indicaron las cámaras empresarias que consultó este medio.

Los empresarios todavía no hicieron una oferta concreta ya que existen diferencias acerca de cuál porcentaje poner arriba de la mesa, aunque prevén hacerlo la semana próxima.

Las cámaras se muestran optimistas de las negociaciones “entendiendo que el planteo del gremio es razonable” y que, en caso de un desacuerdo en la paritaria, tienen la posibilidad de pedir la conciliación obligatoria y demorar paros.

Con el objetivo de recortar subsidios, la Casa Rosada autorizó subas escalonados en el valor del boleto de colectivo en las líneas nacionales que circulan en el AMBA, acoplándose finalmente a lo que ya viene ocurriendo en aquellas líneas que solo tienen frecuencias dentro de Capital Federal o la Provincia.

La Secretaría de Transporte dispuso que las tarifas se actualicen en tres etapas consecutivas, con incrementos del 2% cada una.

El cronograma comenzó a regir el 18 de mayo, cuando entró en vigencia el primer aumento. La segunda actualización se aplicó el 15 de junio y la tercera quedó programada para el 15 de julio, completando así el esquema previsto por el Gobierno.