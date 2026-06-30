Adorni fue más que Jordania: la renuncia del exjefe de Gabinete arrasó en redes sociales

Tras 112 días, la salida del exjefe de Gabinete busca cerrar el conflicto más extenso de la gestión libertaria desde que llegó al poder.

La crisis a la que sometió Manuel Adorni al Gobierno llegó a su fin. Para el futuro va a quedar el verdadero impacto que la causa por presunto enriquecimiento ilícito le generará a la administración libertaria de cara al proceso electoral del 2027. Lo que sí queda claro es que esta fue la crisis más extensa que padeció La Libertad Avanza desde que está en el poder.

Así lo muestra un estudio de la consultora Ad Hoc, que se encarga de medir la conversación digital en redes sociales. "Tras 112 días de escándalo, la renuncia de Manuel Adorni busca cerrar la crisis más duradera de la gestión Milei", publicaron desde el estudio.

Manuel Adorni fue más que Jordania "Se habló casi 3 veces más de Adorni que de Jordania, rival de Argentina el sábado", apuntan desde Ad Hoc, en el marco de la renuncia del exjefe de Gabinete, horas antes del encuentro mundialista.

Según la consultora se pudieron detectar tres picos desde que se desató el Adornigate: uno el 8 de marzo cuando el funcionario popularizó el término "deslomarse"; un segundo pico el 3 de mayo luego de que el exvocero brindara su informe de Gestión en el Congreso; y el último pico observado el 14 de junio, día en el que Adorni expone su declaración jurada y esgrime la figura del "pendrive" para explicar su patrimonio.

El Gobierno nunca pudo controlar la crisis La administración de Javier Milei no pudo conducir la tormenta: "Los ciclos de novedad son los eventos que irrumpen y provocan un aumento de la conversación, que luego cae y se estabiliza. Los intentos de cierre anteriores (entrevistas) provocaron más conversación", advierten desde Ad Hoc.